Как преобразился город Кемерово за пять лет

В последние годы Кемерово не узнать. Пожалуй, тот, кто покинул столицу Кузбасса в начале 2010-х и впервые за минувшие годы приехал в гости, будет просто изумлен - насколько изменился облик областного центра. В сентябре мы уже начали вспоминать, какие знаковые объекты появились в Кемерове начиная с 2016 года. Сегодня давайте вспомним уже несколько территорий, куда пришли реновация, ремонт и большие стройки.

Освоение новых пространств: Ленинский район

Многих новых микрорайонов еще пять лет назад не было карте города, а территории их считались зонами перспективной застройки. В 2016-2017 годах Ленинский район стал настоящим флагманом строительства. За Комсомольским проспектом начал расти будущий микрорайон №68 - ЖК "Томь": пять лет назад здесь стояло всего 7 бело-голубых высоток, а сейчас их уже два десятка. В 2020-м тут открылся детский сад, появились магазины, уютные дворы.

В 2016-м началось и строительство ЖК "Восточный" - на противоположной стороне проспекта Химиков. Уже не догадаться, что недавно здесь было чистое поле. Но самые большие перемены произошли с обновлением дорожной инфраструктуры. Большое дорожное строительство здесь кипело в 2019-2020 годах. Отремонтировали Комсомольский и Химиков. Построили две кольцевые развязки. В 2020 году ввели в строй новый участок Комсомольского проспекта. Эта километровая шестиполосная автомагистраль тянется от проспекта Ленина до проспекта Химиков и пересекается с достроенным участком проспекта Ленина. Никакой дороги здесь просто не было, даже грунтовой! А теперь многие жители уже не знают, как иначе можно попадать домой. Проектировщикам удалось оперативно связать новые микрорайоны в восточной части Кемерова с главными городскими магистралями.

Первый в Кемерове плоскостной фонтан был открыт в сквере им. Резникова в 2016 году. Фото: Антон Мелентьев

Совершенно другие фонтаны: Центральный и Ленинский районы

Первый в Кемерове плоскостной фонтан был торжественно открыт в сквере имени Резникова в 2016 году. Жители новостроек вдоль Притомского, да и в целом горожане - место-то очень красивое и популярное - получили подарок в виде нового сквера к Дню шахтера. Сквер уютный, с игровыми зонами, спортивными площадками, своими тихими и шумными уголками. Но фонтан, чаша которого находится под землей, стал настоящим прорывом и достопримечательностью. В 2020-м второй такой фонтан с красивой подсветкой появился в обновленном сквере микрорайона Шалготарьян. Плоскостные фонтаны очень нравятся ребятишкам. Технически объект не самый простой, но очень эффектный. Да и попросту приятно, что современные решения становятся визитной карточкой нашего города.

Фото: Антон Мелентьев

Микрорайоны прибрежных террас: Центральный район

Микрорайон 7Б, или, как его еще называют, жилой комплекс "Кемерово-Сити", - хороший пример комплексного освоения территории. Он располагается почти в самом центре города, однако долгое время здесь застройка не велась, оставался частный сектор. Территорию отличает непростой рельеф, однако расположение очень выгодное. С развитием строительных технологий микрорайон начали осваивать - первые дома были сданы в конце нулевых (2009). Таким образом, на протяжении вот уже 12 лет здесь растут новостройки. Что касается появления объектов социальной инфраструктуры, первое время оно отставало от темпов возведения жилья. Новоселы часто обращались к городским властям по поводу школ, детских садов, да и по вопросам благоустройства микрорайона тоже. Из-за особенностей рельефа проектирование потребовало больше времени, чем обычно. Однако в 2020 году в микрорайоне заработал первый детский садик с бассейном, рассчитанный на 200 мест. Также 1 сентября 2020 года здесь открылась детская поликлиника, рассчитанная на 100 пациентов в смену. Строительство школы на 1225 учащихся стартовало в 2020 году, это здание имеет непростой конструктив, над проектом архитекторам пришлось основательно поработать. Сейчас строительные работы близятся к завершению. Параллельно возводится еще один детский сад на 200 мест и прокладываются подъездные пути к обоим объектам.

Новая дорога связала микрорайоны Южный и ФПК в 2016 году. Фото: Антон Мелентьев

Дорога жизни: Заводский район

Эту дорогу когда-то даже называли "дорогой жизни". Хотя, казалось бы, речь об участке всего в пятьсот метров длиной, но городу он был необходим как воздух. Новая дорога связала микрорайоны Южный и ФПК в 2016 году. Теперь уже трудно представить, что когда-то, чтобы попасть из одного микрорайона в другой, приходилось выезжать из города. С инженерной точки зрения объект оказался достаточно трудоемким. Решали вопрос с переносом наземной теплотрассы, кабельными линиями связи, железнодорожным переездом, расширяли проезжую часть Молодежного, монтировали освещение, благоустраивали территорию. Зато, когда всё получилось, создатели новой дороги получили кучу благодарностей от автомобилистов: путь с ФПК на Южный стал занимать 5 минут, с Южного до центра - 10. Появление дороги помогло и комплексному развитию территории: позже здесь появился жилой комплекс "Березовая роща", сейчас растут новые микрорайоны со стороны Южного.

Шаг за шагом, дороги и тротуары: ж. р. Ягуновский

Если вы не бывали в Ягуновском лет пять, то главную улицу бывшего шахтового поселка - Белозерную - просто не узнаете. Впрочем, не только ее. За последние годы в жилом районе произошло много изменений: здесь капитально отремонтировали основные улицы, обустраивали дороги в частном секторе, строили новое жилье - дома малой этажности, занимались благоустройством и улучшением общественных пространств. Многие преобразования были выполнены по просьбам жителей. Например, пешеходный тротуар вдоль улицы Белозерной от Масальской до Арктической появился именно благодаря таким обращениям. Раньше из-за грязи здесь невозможно было пройти, особенно с детской коляской, а ведь именно по этому тротуару жители ходят в магазины или на автобусную остановку. Было решено существующую, но пришедшую в упадок часть тротуара отремонтировать, а там, где люди ходили прямо по проезжей части, - построить. Получилось удобно и красиво.

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