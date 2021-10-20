Аудиогид появился при поддержке ОАО "РЖД", агентства по туризму Иркутской области, при участии "Love Радио Иркутск" и АО "Байкальская ППК" (БППК) в рамках собственного общероссийского проекта МТС "Место Силы". Аудиоэкскурсия по КБЖД продолжается на протяжении всех 85 километров и рассказывает о 35 наиболее интересных локациях. В том числе - о Каторжанских тоннелях, карьерах белого мрамора, Музее Рериха, тоннеле, который обещает исполнить желания, Итальянской стенке и о многих других достопримечательностях, которыми столь богата эта "Кругобайкалка".
Экскурсия размещена на специализированной платформе аудиопутеводителей izi.Travel. Путешественникам необходимо скачать приложение и аудиогид на свое мобильное устройство и следовать звуковым подсказкам. Прослушать информацию по маршруту смогут все желающие бесплатно, главное - не забыть наушники. Аудиогид работает автономно, мобильный интернет не расходуется, можно в любом месте подключиться и прослушать рассказ о ближайшей достопримечательности. Приложение с маршрутом также можно скачать по QR-коду, размещенному в рельсовом автобусе "Нерпочка", который ОАО "РЖД" совместно с БППК запустили в июне этого года для регулярного круглогодичного пригородного сообщения на участке Слюдянка-1 - Байкал.
Справка "РГ"
Кругобайкальская железная дорога - уникальный памятник архитектуры, по версии журнала FORBES входит в десятку самых красивых железных дорог мира. Экскурсии по ней - одни из самых популярных в Восточной Сибири. Благодаря аудиогиду пассажиры пригородных поездов АО "Байкальская ППК" могут ознакомиться с историей КБЖД и всех ее многочисленных достопримечательностей.
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