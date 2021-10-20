В курсирующих по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД) поездах АО "Байкальская пригородная пассажирская компания" заработал бесплатный аудиогид.

Аудиогид появился при поддержке ОАО "РЖД", агентства по туризму Иркутской области, при участии "Love Радио Иркутск" и АО "Байкальская ППК" (БППК) в рамках собственного общероссийского проекта МТС "Место Силы". Аудиоэкскурсия по КБЖД продолжается на протяжении всех 85 километров и рассказывает о 35 наиболее интересных локациях. В том числе - о Каторжанских тоннелях, карьерах белого мрамора, Музее Рериха, тоннеле, который обещает исполнить желания, Итальянской стенке и о многих других достопримечательностях, которыми столь богата эта "Кругобайкалка".

Экскурсия размещена на специализированной платформе аудиопутеводителей izi.Travel. Путешественникам необходимо скачать приложение и аудиогид на свое мобильное устройство и следовать звуковым подсказкам. Прослушать информацию по маршруту смогут все желающие бесплатно, главное - не забыть наушники. Аудиогид работает автономно, мобильный интернет не расходуется, можно в любом месте подключиться и прослушать рассказ о ближайшей достопримечательности. Приложение с маршрутом также можно скачать по QR-коду, размещенному в рельсовом автобусе "Нерпочка", который ОАО "РЖД" совместно с БППК запустили в июне этого года для регулярного круглогодичного пригородного сообщения на участке Слюдянка-1 - Байкал.

Справка "РГ"

Кругобайкальская железная дорога - уникальный памятник архитектуры, по версии журнала FORBES входит в десятку самых красивых железных дорог мира. Экскурсии по ней - одни из самых популярных в Восточной Сибири. Благодаря аудиогиду пассажиры пригородных поездов АО "Байкальская ППК" могут ознакомиться с историей КБЖД и всех ее многочисленных достопримечательностей.

На правах рекламы