На рынке труда вырос спрос на услуги для домашних питомцев

В период пандемии в сибирских городах наблюдается бурный рост в сегменте товаров и услуг для домашних питомцев. Горожане осваивают новые профессии и начинают зарабатывать на любви к братьям нашим меньшим.

У омички Татьяна Кабанцевой, хозяйки необычного ателье, уже более тысячи постоянных заказчиков со всей страны. Зоодизайнер из Сибири занимается разработкой, пошивом и доставкой одежды для собак, кошек, обезьянок и даже гусей.

Несколько лет назад Татьяна вместе с подругой и дочерью решили заняться собственным делом - сняли помещение в жилом доме и открыли небольшой зоомагазинчик. Но энтузиазм быстро угас: прибыли практически не было.

- Однажды в магазин зашел покупатель с огромным шарпеем, - рассказывает Татьяна. - Спросил, есть ли у нас дождевик на его собаку? И очень расстроился, узнав, что нет. Говорит: обошел весь город и так и не смог найти подходящую одежду для своего Мишки. А я ведь шить умею. И предложила ему попробовать этот дождевик сшить. Он с радостью согласился.

Шарпей Мишка оказался клиентом неблагодарным. Во время примерок норовил покусать портниху, вел себя агрессивно и даже попытался разорвать модный комбинезон. Зато хозяин был в восторге. Рассказывал, что замучался отмывать и сушить собаку после прогулок. Даже чаевые оставил.

- А я сразу поняла, что это отличная идея для бизнеса, - вспоминает Татьяна. - Зоомагазинчик мы вскоре закрыли. Начали принимать заказы на индивидуальный пошив в социальных сетях и работать на дому.

Хорек Буся, пока его хозяин работал, отправился в тур: его свозили на семь водопадов, показали гору и покатали на катере

Услуга оказалась весьма востребованной. Когда поток клиентов значительно вырос, Кабанцева решила рискнуть еще раз - взяла в аренду мастерскую, закупила ткани и оборудование и приняла на работу двух швей. Теперь собирается трудоустроить еще двух помощниц.

- Многие думают, что одежду для собачек в основном заказывают гламурные девицы. Якобы наряжают йорков и той-терьеров исключительно ради баловства и красоты. Это не так, - уверяет хозяйка ателье. - Среди наших клиентов, кстати, преобладают такие породы, как стаффы и питбули. Зимой они мерзнут на улице так же, как и люди, и нуждаются в утеплении. В плохую погоду хороший хозяин без одежды свою собаку на улицу не выпустит. Не могут обойтись без теплых свитеров и лысые кошки - сфинксы.

Впрочем, по словам зоодизайнера, есть и хозяева-модники, которые следят за новинками в одежде и хотят, чтобы их питомцы им соответствовали. В последнее время очень популярны заказы в стиле family look, когда хозяин и его животное носят одинаковые худи, жилетки, шапочки или куртки.

Хозяева животных считают, что ничто человеческое питомцам не чуждо. Фото: Владимир Казионов

- Поступают и оригинальные запросы, - говорит Татьяна. - Например, однажды мы шили свадебное платье для золотистого ретривера. Ее хозяйка выходила замуж и хотела, чтобы у домашней любимицы было точно такое же платье, как у нее. На церемонии ретривер в зубах выносила молодоженам обручальные кольца. Было очень красиво.

Благодаря любимому делу в семье Кабанцевых появились и две собственные собаки - бивер-терьеры Лиса и Лита. А Татьяна планирует расширить географию продаж, запустить собственный интернет-магазин и торговать одеждой для животных на всех популярных платформах.

Эксперты считают, что спрос на товары и услуги для животных будет только расти. И этому есть объяснение. Пандемия коронавируса и локдауны привели к тому, что ограниченные в возможностях передвижения россияне стали намного чаще заводить питомцев.

Согласно исследованию "СберУслуг", минувшим летом на уход за домашними животными россияне потратили на 77% больше денег и совершили на 54% больше покупок в интернет-зоомагазинах, чем в прошлом году. При этом на себя любимого многие тратили меньше. А, по данным портала Зарплата.ру, специалисты, предпочитающие животных людям, сегодня одни из самых востребованных на рынке труда. Этой осенью самый большой спрос наблюдается на грумеров, ветеринарных консультантов, ассистентов ветврача и кинологов.

Практически во всех сибирских городах уже работают зоотакси, гостиницы для домашних животных, салоны красоты, СПА, зоопсихологи, ритуальные конторы и крематории. Однако помимо стандартных услуг для четвероногих друзей на рынке начинают появляться и весьма оригинальные предложения.

Например, сибирячка Ольга Рябова в прошлом году открыла для животных настоящую кондитерскую - "Лапочки оближешь". И печет на заказ для собак и кошек торты, пирожные и капкейки.

- Идея пришла ко мне внезапно, - рассказывает Оля. - Моей собаке Кайзеру исполнялся год, и я хотела его чем-нибудь порадовать. Но ничего подходящего не нашла и решила сама приготовить праздничный пирог из мяса, овощей и белковой шапки в форме косточки. Радовалась вся семья, а Кайзер особенно. Лакомство получилось не только оригинальное, но и очень вкусное - собаку за уши не оттащишь. После этого я перелопатила кучу литературы, освоила наиболее подходящие рецепты и завела страничку в Instagram.

Пока Ольга трудится в домашней кондитерской после своей основной работы. Но мечтает о том, что когда-нибудь сможет открыть для собак и кошек настоящее кафе.

А фирма из Томска этим летом открыла для домашних животных туристическое направление. Первым в четырехдневное путешествие на Алтай отправился хорек Буся. Как выяснилось, тур для питомца приобрел его хозяин - местный программист. Чтобы хорек немного развеялся, пока он работает. Буся в составе тургруппы посетил семь водопадов на Телецком озере, забрался на гору Кокуя и даже прокатился на катере.

Потенциал этого рынка его участники считают фактически безграничным. У животных уже есть собственный Zoobooking, IT-платформы и другие цифровые сервисы. Сфера услуг в области заботы о домашних питомцах будет развиваться вместе с изменяющимся к ним отношением.

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Зачем мне кот на аватаре

Марк Гринберг, врач-психотерапевт, директор Центра ЛЕГЕ АРТИС, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии:

- Язвительному драматургу Бернарду Шоу приписывают фразу: "Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак". Возможно, он ее и не говорил. Но нельзя не замечать, что мир, в котором мы последнее время имеем счастье проживать, становится все более и более зарегулированным. Это касается и межличностных отношений. Токсичность, канселинг, ассертивность, принятие, толерантность... Так много новых слов, так много новых правил. Профиль в "Одноклассниках", профиль в "Фейсбуке", профиль в "Тиндере", профайл для работодателя, семейное фото с кабачками. Очень много ожиданий, которым нужно соответствовать, очень много тревоги, очень много оценок. А животное принимает и знает тебя такого, какой ты есть на самом деле. Животному плевать на твой профиль в соцсетях. Домашний питомец становится "вынесенной вовне" частью человека - искренней, живой, настоящей частью самого себя. Или желаемой, подавляемой, скрываемой, но опять-таки внешней частью самого себя. И вместе с этим возможность позаботиться о себе приобретает своего рода "официальный" характер - через своего питомца. В условиях, когда люди становятся все более разобщенными, все более "атомизированными", все более "соответствующими", контакт с Живым, с Настоящим, с Искренним, которому просто нужен Ты, приобретает особую ценность.