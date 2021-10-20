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20.10.2021 10:32
Рубрика: Общество

Отдых - 2022: В гости к американцу в российскую деревню

Текст: Сергей Зюзин
Российский фермер Джастас Уолкер родом из США. Летом в своем алтайском хозяйстве за неделю он принимает по две-три экскурсии. С обедами и дегустацией своих сыров, которые он делает из козьего молока.
Фото: Сергей Зюзин/РГ Фото: Сергей Зюзин/РГ
Фото: Сергей Зюзин/РГ

Недавно Джас получил российское гражданство. Эту новость корреспонденту "РГ" сообщил Вячеслав Мерлушкин, директор общественной организации "Астра" и эксперт АНО "Агентство развития сельских инициатив". В середине десятых годов Вячеслав Мерлушкин и Джастас Уолкер стали земляками.

Фото: Пресс-служба главы КЧР
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Первый вместе со своей семьей переехал из Москвы в райцентр Солонешное. А второй - также с семьей - переселился в Солонешенский район из Красноярского края. Родители привезли его в Россию, когда Джастасу было 11 лет. Потом они уехали на родину, а Уолкер остался в России.

Когда в нашем разговоре речь зашла о развитии сельского туризма в одном из самых живописных районов Алтайского края, Вячеслав Мерлушкин упомянул о важных переменах в жизни россиянина Уолкера: "У него, как всегда, всё на позитиве. В Солонешенский район стали переезжать из разных городов - поближе к Джастасу. Двенадцать семей прибыли в разное время из Славгорода, Республики Коми, Москвы, Краснодара и даже из Германии. Покупают пустые дома, расположенном недалеко от его фермы, обустраиваются".

Фермер, получивший в Красноярском крае прозвище "Веселый молочник", построил свое "ранчо" в местах труднодоступных, в том числе и для мобильной связи. Но связаться с ним все равно удалось. Джастас сообщил, что надеется на получение в ближайшем времени российского гражданства его женой Ребеккой. Он здорово подтянул свой русский и не только бойко на нем говорит, но и пишет.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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"Почему едут в Сибирь из теплого Краснодара и сытой Германии? Видать, уж слишком там тепло и чересчур сыто", - шутит неунывающий фермер. - Дела идут нормально. Могло быть и лучше, но мы не ноем, работаем".

Он расширяет ферму, пристраивает к ангару второй этаж, заканчивает электрификацию всех помещений на базе мини-гидроэлектростанции. Взял в аренду еще около сотни гектаров. Продает сено, травяные чаи делает на основе Иван-чая. Вместе с новыми переселенцами рассчитывает создать товарно-производственный сельхозкооператив.

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