Почему в Новосибирске не нашли места для памятного знака "чернобыльцам"

В начале года был создан оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных памятной дате, под руководством заместителя губернатора региона Сергея Нелюбова. В плане, утвержденном членами комитета, в пункте "семь" значится "установить памятный знак". Однако год подходит к концу, а дело с места не сдвинулось.

- Я не могу найти концов. Такое впечатление, что мы сами предложили - сами и должны выполнять. Но нам ведь даже разрешения на это не дают, гоняют от одной инстанции к другой, - недоумевает председатель Новосибирской областной общественной организации инвалидов "Союз "Чернобыль" Владимир Дроздов.

В его руках папка, а в ней - солидная пачка бумаг с ответами на предложения сотрудничества, просьбы оказать содействие. Так, первый заместитель мэра Новосибирска Геннадий Захаров пишет, что установка новых элементов на территории монумента Славы, являющегося культурным наследием регионального значения, согласовывается с Госинспекцией по охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

Но в Госинспекции только руками развели - не наша компетенция. Все, что касается установки памятников, скульптур и так далее на территории Новосибирска, - в компетенции мэрии города.

Заместитель мэра - начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова в свою очередь пишет, что в Новосибирске уже есть объект, который увековечивает память трудового подвига ветеранов атомной отрасли и мужество ликвидаторов последствий чернобыльской катастрофы. Это сквер "Покорителей атома" в Калининском районе. Кроме того, в Советском районе Новосибирска пять лет назад открыта стела, посвященная ликвидаторам аварии на Чернобыле, а в Нарымском сквере - стела "Памяти жертв радиационных аварий, катастроф и испытаний ядерного оружия".

- Есть конкретный план областного оргкомитета. Зачем еще кому-то что-то доказывать? Все памятники и стелы, которые уже есть в регионе, носят обобщающий характер - это память обо всех, кто пострадал, кто ликвидировал аварии, - рассуждает Владимир Дроздов. - Мы же говорим о памятном знаке именно военнослужащим, солдатам и генералам, ветеранам подразделений особого риска. На Чернобыльской АЭС их было много. 10 июня 2021 года в главном храме Вооруженных сил РФ состоялось торжественное мероприятие передачи и освящения семейной иконы Василия и Натальи Кураксы "Чернобыльский Спас". Тем самым признана огромная роль военных в ликвидации последствий катастрофы. Увы, многих уже не осталось в живых.

Владимир Дроздов в возрасте 44 лет в 1986 году был призван на службу в Сибирский полк, который отправили в Припять. Вернулся в начале 1987 года. Воины-сибиряки выполнили свой долг и получили немалые дозы облучения. По данным организации, от Новосибирской области в ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС участвовали 576 кадровых военных и свыше 1,2 тысячи человек, призванных на военные сборы. Среди них - первый командир Сибирского полка в Чернобыле Виктор Лелюх, генерал Леонид Притворов, подполковник Георгий Пикалов, депутат заксобрания Новосибирской области Вячеслав Журавлев, контр-адмирал Георгий Мигиренко, курировавший испытания ядерного оружия на Севере страны.

Прямая речь

Владимир Дроздов, председатель Новосибирской областной общественной организации инвалидов "Союз "Чернобыль":

- Это был наш воинский долг. Сейчас, когда так много говорится о необходимости усилить патриотическое воспитание молодежи, мы можем рассказать правду о тех, кто встал на защиту Родины, спасал женщин и детей в мирное время. Сделал все, чтобы угроза не распространилась на большую территорию. На монументе Славы есть часовня участникам войны в Афганистане, вооруженном конфликте в Чеченской Республике. Так почему мы не можем найти места для небольшого памятного знака воинам-сибирякам, совершившим подвиг во время ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС?