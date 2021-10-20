В аэропорту Красноярска появится комплекс для обслуживания Boeing-747

Губернатор Александр Усс провел в Москве ряд встреч, посвященных социально-экономическому развитию Красноярского края. Обсуждались, в частности, развитие аэропорта и газификация региона.

Во вторник, 19 октября, в ходе рабочей поездки в Москву губернатор Красноярского края Александр Усс обсудил с президентом Группы компаний "Волга-Днепр" Алексеем Исайкиным реализацию соглашения о развитии межрегиональных и международных грузоперевозок, подписанного на ПМЭФ-2021, а также перспективы дальнейшего сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба правительства края.

Губернатор рассказал главе "Волга-Днепр" о развитии аэропорта Красноярск, где около месяца назад запустили в эксплуатацию обновленную магистральную рулежную дорожку. Ее реконструкция позволила вдвое увеличить пропускную способность главной воздушной гавани региона.

Александр Усс сообщил о заинтересованности края в строительстве на территории аэропорта Красноярск ангарного комплекса для техобслуживания широкофюзеляжных Boeing-747. По словам губернатора, удачное географическое расположение и развитая логистическая инфраструктура позволят успешно реализовать этот проект, а совместно созданный Центр компетенций поможет оперативно готовить кадры для комплекса.

Алексей Исайкин отметил, что "Волга-Днепр" намерена сформировать сильный коллектив для работы в Красноярском крае, и это поможет во многих направлениях сотрудничества.

Напомним, Группа "Волга-Днепр" - один из крупнейших грузовых перевозчиков с более чем тридцатилетней историей - состоит из независимых компаний AirBridgeCargo, "Волга-Днепр" и "АТРАН". В июне 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме Красноярский край, международный аэропорт Красноярск и ГК "Волга-Днепр" заключили соглашение о взаимодействии в сфере развития межрегиональных и международных грузовых перевозок. Логистическим узлом станет аэропорт Красноярск. Потенциальный экономический эффект от реализации соглашения - 267 миллионов рублей. Оно предусматривает открытие в аэропорту мест международного почтового обмена, грузовой таможни и почтового таможенного поста для более эффективного и оперативного оформления грузов. Предполагается внедрение новых логистических и транспортных моделей. Реализация соглашения позволит усилить позиции крупнейшего грузового перевозчика страны на территории региона.

Днем ранее Александр Усс обсудил с министром энергетики РФ Николаем Шульгиным вопросы, связанные с газификацией региона.

В соответствии с актуальными схемами запланирована газификация 11 городов и 16 муниципальных районов края. Потенциальными потребителями голубого топлива станут объекты промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Предполагается, что объем потребления природного газа составит от 2,5 до 5,2 млрд кубических метров в год.

Сейчас схемы газоснабжения и газификации региона находятся на рассмотрении в ПАО "Газпром". Решение о сроках строительства еще не принято. Губернатор попросил ускорить рассмотрение документа и при необходимости провести совещание по вопросу газификации с участием ПАО "Газпром", Министерства энергетики России и правительства Красноярского края.

В пресс службе регионального кабинета министров напомнили: газификация Красноярского края может быть связана со строительством магистрального экспортного газопровода "Сила Сибири - 2". Вариант с трассировкой параллельно Транссибу (севернее его на 100-200 километров) в направлении с запада на восток региона сейчас считается оптимальным. Ориентировочный срок - до 2030 года - может изменяться в зависимости от реализации проекта "Сила Сибири - 2".