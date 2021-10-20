В Кузбассе сошли с рельсов восемь вагонов с углем

Западно-Сибирская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства ЧП, которое произошло на территории Прокопьевского района Кемеровской области. Здесь сошли с рельсов и перевернулись восемь вагонов, груженных углем.

​Авария случилась сегодня утром на путях ООО "Шахтоуправление "Майское". Железнодорожная ветка не относится к путям общего пользования, а обслуживает исключительно нужды угольного предприятия.

- Организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. На место происшествия выехали работники новокузнецкой транспортной прокуратуры, - сообщает пресс-служба ведомства.