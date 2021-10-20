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20.10.2021 09:37
Рубрика: Происшествия

В Кузбассе сошли с рельсов восемь вагонов с углем

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Западно-Сибирская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства ЧП, которое произошло на территории Прокопьевского района Кемеровской области. Здесь сошли с рельсов и перевернулись восемь вагонов, груженных углем.

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Под Новосибирском с рельсов сошли вагоны грузового поезда

​Авария случилась сегодня утром на путях ООО "Шахтоуправление "Майское". Железнодорожная ветка не относится к путям общего пользования, а обслуживает исключительно нужды угольного предприятия.

- Организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. На место происшествия выехали работники новокузнецкой транспортной прокуратуры, - сообщает пресс-служба ведомства.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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