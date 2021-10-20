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20.10.2021 09:41
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске накажут родителей сбежавших из дома детей

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В Новосибирске найден семилетний мальчик, ранее объявленный в розыск. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, вместе с ним обнаружен и другой пропавший ребенок, двумя годами младше, об исчезновении которого родители не заявляли.

Пропавших на севере Красноярского края школьниц нашли в подъезде

В полиции отмечают, что оба мальчика ранее неоднократно уходили из дома. Решается вопрос о привлечении родителей беглецов к административной ответственности. В ближайшее время с законными представителями детей будет проведена профилактическая беседа.

По данным правоохранителей, мальчик, объявленный в розыск, ушел из дома днем 19 октября. Пропавшего удалось найти только сегодня утром, с ребенком и его другом все в порядке, обоих передали родителям.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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