В Сибири создали уникальный керамический композит для обработки металла

Из нового материала изготавливаются многогранные режущие пластины для обработки деталей, которые широко распространенными твердосплавными аналогами резать затруднительно. В частности, речь идет об обработке закаленных сталей. Основой композита стал используемый в промышленности оксид алюминия с добавками карбидов. Специально разработанные составы позволяют избежать химические реакции взаимодействия компонентов, ухудшавшие свойства керамики.

- Уникальность материала заключается в том, что его можно массово производить по наиболее экономически выгодной современной технологии, - подчеркивает доцент кафедры материаловедения в машиностроении НГТУ Сергей Веселов. - Для этого типа керамики в индустрии широко применяется технология горячего прессования, недостаток которой заключается в ограниченном количестве деталей, которые можно производить единовременно. Мы же используем свободное спекание.

По словам ученого, авторы технологии применяют печи, позволяющие одновременно производить спекание больших партий изделий - тысячи штук. Массовое производство делает его более выгодным. При этом технологический процесс получения композиционного материала максимально прост, разработка полностью готова к использованию в промышленности.

Испытания на двух производственных предприятиях Новосибирска показали, что новый материал превосходит по качеству и долговечности отечественный режущий инструмент. В сравнении с европейскими аналогами он не уступает по эксплуатационным показателям, однако дает преимущество в цене - стоимость зарубежных изделий многократно превышает стоимость разработки новосибирских ученых.