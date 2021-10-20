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20.10.2021 09:47
Рубрика: Власть

В Новосибирской области реализуют шесть масштабных инвестпроектов

Текст: Юрий Прокопьев (Новосибирск)
С помощью механизма масштабных инвестиционных проектов власти Новосибирской области планируют привлечь 521,5 миллиона рублей на завершение семи долгостроев.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

По словам заместителя министра строительства региона Алексея Колмакова, средства будут направлены, в частности, на решение проблем дольщиков дома №16 в микрорайоне Закаменском, №13/1 по улице Связистов, №15 по улице Галущака, №44/7 по улице Сибиряков-Гвардейцев, № 65 по улице Есенина, и других. По условиям МИПов дольщикам передадут более семи тысяч квадратных метров жилья.

Фото: Татьяна Кравченко
Дольщики получили жилье в достроенном доме в Новосибирске

Масштабные инвестиционные проекты - мера государственной поддержки, введенная законом Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ, согласно которой добросовестные застройщики выделяют средства на завершение проблемных объектов и предоставляют квадратные метры обманутым дольщикам. В свою очередь, региональные власти предоставляют им без торгов участки земли для строительства многоквартирных домов. Каждый МИП рассматривает специальная комиссия, в состав которой входят члены областного правительства, депутаты Законодательного собрания региона, мэрии Новосибирска. Разработка и реализация проектов находится на особом контроле губернатора Новосибирской области.

"Механизм МИПов - уникальный инструмент, разработанный в Новосибирской области, он уже доказал свою эффективность", - подчеркивает Алексей Колмаков. По его словам, сегодня в регионе уже действует 25 таких проектов. В результате их реализации будет завершено более 20 долгостроев, гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков, передадут 23 тысячи квадратных метров жилья. МИПы позволят прилечь на достройку проблемных объектов более 1,335 миллиарда рублей.

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