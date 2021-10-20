В новосибирском Академгородке завершают строительство гимназии

Строительство нового здания новосибирской гимназии №3 по адресу Детский проезд, 10, должно завершиться до конца года. Работы идут с опережением графика, сообщил заместитель мэра - начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев.

Здание площадью 15 тысяч квадратных метров рассчитано на 1100 детей, обучающихся в одну смену. Оно заменит старое, 1960-х годов постройки, которое уже не вмещало всех школьников, и им приходилось учиться в три смены. По словам директора гимназии № 3 Татьяна Алексеева, сейчас ученики размещены в четырех образовательных учреждениях Академгородка.

Строительство идет в рамках нацпроекта "Образование", средства - 1 миллиард 50 миллионов рублей - выделены из федерального, областного и городского бюджетов. Работы выполняет подрядная организация ООО ПКФ "Агросервис".

Как отметил Алексей Кондратьев, реализуется типовой проект, включенный в реестр Министерства строительства РФ. Три такие школы уже построены в Ленинском, Калининском и Кировском районах Новосибирска. Два блока из трех блоков здания уже построены, в центральном блоке идет отделка внутренних помещений и фасада.

- Запускать школу можно будет тогда, когда будут готовы спортивный и актовый залы, столовая, которые разместятся в центральном блоке. Его строительство еще не завершено. Темпы работы подрядной организации довольно высокие, нет сомнений, что до конца декабря объект будет построен. - сказал Алексей Кондратьев.

До конца октября также необходимо выполнить благоустройство прилегающей территории. Согласно проекту, она будет включать входную зону с площадкой для проведения линеек, зону отдыха, физкультурно-спортивную и хозяйственную зоны.