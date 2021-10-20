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20.10.2021 09:54
Рубрика: Общество

В Омской области открылись мобильные культурные центры

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 240(8591)
Сразу в трех районах Омской области в рамках нацпроекта начали работать автоклубы. До конца года их число удвоится. Жители сельской глубинки, которым становятся доступными гастроли музыкантов и актеров, считают это едва ли не культурной революцией.

Вместе с оборудованной сценой автоклубы привозят скамейки-трансформеры. Сиденья для импровизированного зрительского зала под открытым небом можно ставить в отдалении друг от друга, что в период пандемии весьма актуально.

Фото: Оксана Ильина
Культурный маршрут: В районы Удмуртии автоклубы привозят книги и кино

- На наши мероприятия люди собираются со всей округи. Неудивительно, ведь автоклуб - настоящее чудо техники, - отмечает руководитель отдела культуры Одесского района Татьяна Калюк. - Борта открываются, автомобиль превращается в сцену, оснащенную прожекторами, звуковыми колонками, микрофонами. Плюс киноустановка. Имеется отсек для перевозки реквизита, библиотеки или выставочных экспонатов. Возможностей столько, что просто глаза разбегаются. Мы уже составили план мероприятий. Будем каждую неделю выезжать в деревни с концертами и развлекательными программами для больших и маленьких.

Стоимость одного мобильного культурного центра составляет около пяти миллионов рублей. Средства выделяет федеральная казна.

- Мы рады возможности приобщиться к современной культуре, - признаются жители деревни Цветково. - Ехать за развлечениями в город для нас целая проблема. А тут тебе и концерт, и кино, и выставка прямо с доставкой на дом. Очень удобно.

Тем временем

Омская область является одним из самых "кинофицированных" регионов страны. Начиная с 2016 года при поддержке государства здесь открылись 32 новых сельских кинозала (во всех районах области). Современные технологии дают возможность сельчанам увидеть премьерные фильмы в один день с жителями Омска.

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