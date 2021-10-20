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20.10.2021 10:02
Рубрика: Общество

В отдаленном сибирском поселке появилась народная библиотека

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 240(8591)
"РГ-Неделя" в 2022 году будет регулярно доставляться в клуб отдаленного кузбасского поселка Лесной. Подписка уже оформлена. Кроме того, благодаря помощи читателей и партнеров нашей газеты в клубе появилась народная библиотека из более чем 1,2 тысячи книг.
Благодаря акции "РГ" в поселковом клубе появилась библиотека с фондом более тысячи книг. Фото: Виктория Кудинова Благодаря акции "РГ" в поселковом клубе появилась библиотека с фондом более тысячи книг. Фото: Виктория Кудинова
Благодаря акции "РГ" в поселковом клубе появилась библиотека с фондом более тысячи книг. Фото: Виктория Кудинова

Собрания сочинений Виктора Гюго и Владимира Короленко, стихи Валерия Брюсова и Николая Некрасова, проза Константина Паустовского, бессмертные романы Александра Дюма, Алексея Толстого и Юлиана Семенова, детская и историческая литература, детективы, фантастика, публицистика и мемуары... Все книги - на полках в свободном доступе, читательских билетов никто ни у кого не требует. В клуб, построенный еще в 1950-е, местные жители приходят как к себе домой. Это и место отдыха, и очаг культуры, и музей.

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История поселка и его жителей - на черно-белых фото, вывешенных на стене актового зала. В центре экспозиции - передовики и ударники бывшего отделения совхоза-миллионера. В Лесном размещалось подсобное хозяйство Гурьевского металлургического завода. Развивались животноводство, свиноводство, коневодство и растениеводство. Радовали урожаями большое тепличное хозяйство и плодопитомник. Смородину и другие ягоды собирали ведрами. Были в поселке и своя кузница, и колбасный цех. Местные охотники и умельцы, мастерившие деревянные кадки и лыжи, когда-то славились на всю округу. Работы хватало всем, в том числе жителям пяти окрестных деревень и лесных заимок - Токовой, Горной, Лесосеки, Веселой поляны и Березовки. Сейчас всех этих населенных пунктов уже не существует.

- Я родом из Лесосеки, которая когда-то была поселком, а позже от поселка остался один наш дом, - вспоминает 76-летняя Ольга Сидорова. - И тогда мои родители, воспитавшие девять детей, решили перебраться в Лесной. А я в юности уехала в Барнаул, но потом домой вернулась. Думаю, навсегда. Хоть дети, внуки и правнуки живут в Санкт-Петербурге и приезжают только в отпуск да на каникулы.

Сельскохозяйственные рекорды здесь теперь ставят разве что на собственных огородах.

Фото: iStock
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- Когда в 1990-е совхоз распался, многие уехали, - сетует 78-летняя Галина Андрейчук. - Но нам, пенсионерам, на земле прожить легче. Гостила я в Москве у дочки, но жизнь в большом городе на восемнадцатом этаже - нет, это не для меня.

Галина Петровна - местная рукодельница. По молодости плела такие кружева, что соседки в очередь выстраивались. Сейчас вяжет крючком половики - по старинной технологии, но из вполне современного сырья - разноцветных полиэтиленовых пакетов. От заказчиков отбоя нет. Баба Галя вспоминает, как раньше придумывала и сооружала из подручных материалов оригинальные свадебные наряды. Праздники для молодых устраивали веселые, гуляли всем поселком. Это теперь свадеб в Лесном почти не бывает.

- Когда я сюда по распределению фельдшером работать приехала, в поселке насчитывалось пятьдесят школьников и столько же дошколят. А сейчас у нас постоянных жителей всего 122 человека, включая десятерых детей. Начальная школа давно закрылась. Молодежь уезжает в Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск и дальше, - рассказывает бывшая заведующая клубом Раиса Банникова. - Освободившиеся дома скупают городские жители - беловские, бачатские, гурьевские. Многие строят дачи. Чистый воздух, есть вода, электричество, почта, магазин и даже ФАП. Что еще нужно для комфортной загородной жизни? Мобильная связь, правда, неважная: хочешь дозвониться - забирайся повыше.

Но отсутствие хорошей связи работе клуба не мешает. Например, в кружок декоративно-прикладного творчества принимают всех желающих от мала до велика.

- Моя дочь Мария - инвалид с детства, но уже многому здесь научилась. И браслеты плести, и разные игрушки своими руками делать, - рассказала местная жительница София Путакиди, в свое время переехавшая в Кузбасс из Казахстана.

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По словам нынешней завклубом Ирины Дождиковой, особый акцент - на занятиях для тех, чей возраст "65 плюс". Некоторые бабушки хотят научиться вязать, заниматься оригами и изготовлением ваз из джута. Скандинавская ходьба, занятия физкультурой для пожилых - все это тоже в планах на ближайший год. Как, впрочем, и домашние турниры по шашкам, шахматам и настольному теннису. Их организует общественное объединение "Ракетка плюс". Новый теннисный стол взамен старого, разбитого, клубу подарил чемпион мира - 2010 по настольному теннису среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата Сергей Поддубный. Команда школьников из Лесного в свое время поразила его успехами на соревнованиях и своей целеустремленностью.

Не так давно клуб оказался под угрозой закрытия. Дело в том, что один из обязательных пунктов муниципального задания для районных управлений культуры, - оказание платных услуг. Какие из них под силу сельскому клубу? По словам Ирины Дождиковой, разве что продажа входных билетов на дискотеки. Но несмотря ни на что очаг культуры в Лесном сохраняется. Теперь - под флагом "Российской газеты".

P. S.

"РГ" благодарит наших читателей из Кемерова и Новосибирска, Государственную научную библиотеку Кузбасса имени Василия Федорова и детскую библиотеку Централизованной библиотечной системы Топкинского муниципального округа, которые помогли нам собрать книги для поселка Лесного. Стеллажи и небольшую партию литературы также предоставила Гурьевская центральная модельная библиотека имени Михаила Небогатова. Из областного центра в Гурьевск гуманитарный груз доставили на машине, которую предоставил партнер газеты - холдинговая компания "Сибирский цемент".

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