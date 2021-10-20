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20.10.2021 12:57
Рубрика: Власть

В Томской области наградили победителей чемпионатов WorldSkills

Текст: Наталья Граф (Томск)
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин встретился с победителями и призерами национальных и международных соревнований WorldSkills.
Фото: Пресс-служба администрации Томской области Фото: Пресс-служба администрации Томской области
Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Глава региона вручил молодым профессионалам благодарности, сказав отдельное спасибо их родителям и мастерам-наставникам, которые "вложили душу в талантливых детей".

Фото: Пресс-служба администрации Томской области
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- Безусловно, главное конкурентное преимущество Томской области - это наш научно-образовательный комплекс, - отметил губернатор Сергей Жвачкин. - Мы гордимся не только университетами и академическими институтами, но и нашими колледжами и техникумами, которые также одни из лучших в стране. Можно сколько угодно развивать новые теории, но если не будет золотых рук и светлых голов, мир не изменится. И этот мир своими золотыми руками создаете именно вы.

Движение WorldSkills Russia проводит всероссийские чемпионаты профессионального мастерства по нескольким направлениям и способствует росту престижа рабочих профессий.

В этом году томичи в составе российской сборной достойно выступили в соревнованиях международного уровня. Житель Томска Эльдар Халиулин стал бронзовым призером в компетенции "Электромонтаж" на EuroSkills Graz 2021 в Австрии, а Елена Жучкина в этой же компетенции получила золотую медаль на I Евразийском чемпионате.

В национальном чемпионате "Молодые профессионалы" томичи также оказались в числе победителей.

- Золотые медали завоевали Елизавета Морозова в компетенции "преподавание технологии" и Ксения Степанова в "геномной инженерии", серебряные - Кирилл Шелбогашев по "Сварочным технологиям", Олег Капранов по "веб-дизайну и разработке", Анастасия Рачкова в компетенции "преподавание в младших классах" и Александра Трушина в "лабораторном химическом анализе", - сообщает администрация Томской области.

Бронзовые медали чемпионата у Алима Иргита в "столярном деле", у юниора Егора Данилкина в компетенции "производство мебели". Команда студентов Томского техникума водного транспорта и судоходства Алексея Мануйлова и Ильи Леоненко завоевала бронзу в компетенции "эксплуатация судов водного транспорта". А Коснтантин Воскобойников стал призером всероссийского чемпионата "Навыки мудрых" в компетенции "ветеринария".

В правительстве Томской области отмечают, что региону удалось вернуть интерес молодежи к рабочим профессиям. Главное доказательство этому - небывалые конкурсы в колледжи и техникумы. Ежегодно на модернизацию оборудования в учебных заведениях местные власти направляют десятки миллионов рублей. Только за счет федерального бюджета в регионе за пять лет по последнему слову техники были оборудованы 37 мастерских.

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