Житель Омска заплатит почти миллион рублей за незаконную охоту на барсуков

Житель Омской области по итогам своей незаконной охоты получил счет в общей сложности на 960 тысяч рублей. И эти деньги ему придется заплатить. Так решил суд.

С иском к охотнику обратилось Министерство природных ресурсов и экологии Омской области. Как рассказали в ведомстве, в ноябре прошлого года мужчина, раскопав входы в норы, добыл девять особей барсука. Разрешения на убийство зверей он не имел, охотничий сезон был закрыт.

Гражданин был осужден по статье 258 УК "Незаконная охота". Однако приговор стал не последней плохой новостью для охотника. Вместе с судимостью он получил и квитанцию из регионального минприроды, где тщательно подсчитали, во что обошлись лесу его похождения. "Своими действиями ответчик в результате незаконной добычи охотничьих животных причинил государству экологический ущерб на сумму 420 000 рублей, который в ходе предварительного расследования возмещен частично на сумму 108 000 рублей, и экологический ущерб вследствие разрушения обитаемой норы барсука обыкновенного в размере 540 000 рублей", - рассказывают в пресс-службе Омского областного суда. Таким образом, общий счет составил 960 тысяч рублей. Из них 108 тысяч ответчик заплатил добровольно, 852 тысячи осталось. Суд, куда обратились чиновники, подтвердил: счет должен быть закрыт полностью. И за барсуков, и за нору охотник ответит длинным рублем.

Ответчик попытался было добиться скидки за счет барсучьих нор, мол, докажите, что это он их разрушил. Может, кто раньше постарался, а ему осталось только собрать трупы ставших бездомными барсуков. Однако суд посчитал достаточным тот факт, что мужчину обнаружили рядом с раскопанной норой. Свидетелей же (барсуков), которые могли бы за него заступиться, он сам убрал.

Ущерб природе определяется по Методике исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам, утвержденной Министерством природных ресурсов и экологии России.