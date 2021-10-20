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20.10.2021 09:09
Рубрика: Происшествия

Житель Омска заплатит почти миллион рублей за незаконную охоту на барсуков

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 240(8591)
Житель Омской области по итогам своей незаконной охоты получил счет в общей сложности на 960 тысяч рублей. И эти деньги ему придется заплатить. Так решил суд.
Фото: GlobalP / iStock Фото: GlobalP / iStock
Фото: GlobalP / iStock

С иском к охотнику обратилось Министерство природных ресурсов и экологии Омской области. Как рассказали в ведомстве, в ноябре прошлого года мужчина, раскопав входы в норы, добыл девять особей барсука. Разрешения на убийство зверей он не имел, охотничий сезон был закрыт.

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Гражданин был осужден по статье 258 УК "Незаконная охота". Однако приговор стал не последней плохой новостью для охотника. Вместе с судимостью он получил и квитанцию из регионального минприроды, где тщательно подсчитали, во что обошлись лесу его похождения. "Своими действиями ответчик в результате незаконной добычи охотничьих животных причинил государству экологический ущерб на сумму 420 000 рублей, который в ходе предварительного расследования возмещен частично на сумму 108 000 рублей, и экологический ущерб вследствие разрушения обитаемой норы барсука обыкновенного в размере 540 000 рублей", - рассказывают в пресс-службе Омского областного суда. Таким образом, общий счет составил 960 тысяч рублей. Из них 108 тысяч ответчик заплатил добровольно, 852 тысячи осталось. Суд, куда обратились чиновники, подтвердил: счет должен быть закрыт полностью. И за барсуков, и за нору охотник ответит длинным рублем.

Ответчик попытался было добиться скидки за счет барсучьих нор, мол, докажите, что это он их разрушил. Может, кто раньше постарался, а ему осталось только собрать трупы ставших бездомными барсуков. Однако суд посчитал достаточным тот факт, что мужчину обнаружили рядом с раскопанной норой. Свидетелей же (барсуков), которые могли бы за него заступиться, он сам убрал.

Ущерб природе определяется по Методике исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам, утвержденной Министерством природных ресурсов и экологии России.

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