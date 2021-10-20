Как живет мальчик, которому мэр Дербента подарил квартиру

Не проходит и дня, чтобы 13-летний Амир Гашимов не выходил на работу. Он помогает своей маме, которая работает дворником. Но благодаря трудолюбивому и очень доброму мальчишке жизнь этой многодетной семьи круто изменилась три года назад. И вместо съемной хибары они теперь живут в собственной благоустроенной квартире в новом доме в престижном районе Дербента.

Эта удивительная история произошла под Новый год. Амир, как обычно, на рассвете вышел со своей мамой Наидой на работу. Мальчик убирал мусор на одной стороне улицы, женщина - на другой. Чтобы прокормиться и оплатить съемное жилье, приходилось трудиться днем и ночью, а спать по пять часов в сутки.

Возле мальчугана, ловко орудовавшего метлой, остановилась машина. Пассажир обратился к ребенку: "Что ты делаешь?" - "Работаю!" - на секунду отвлекся Амир и продолжил подметать.

Мальчик рассказал, что помогает маме, так как он мужчина и очень за нее переживает. Позже выяснилось: тот самый пассажир - глава Дербента Хизри Абакаров. Своим помощникам он поручил выяснить, что это за семья, в которой работают дети, и где она живет. Амира пригласили на городскую елку. После детского праздника градоначальник встретился с мальчиком и его мамой. Расспросил обо всем. История Гашимовых его шокировала.

- Вы даже не представляете, в каких условиях мы тогда жили. Даже не жили - существовали. Мы арендовали комнату на земле, в которой не было совсем никаких удобств. Греться приходилось от обогревателя, а пол был бетонный. Спали на полу. Ванны не было. У меня две дочери и два сына, - без слез не может вспоминать Наида.

Ее жизнь была очень тяжелой. Рано вышла замуж. Избранником стал парень из такой же бедной семьи. Начинали с нуля. Вроде бы сперва все казалось неплохо: с милым, как говорится, и в шалаше рай. Родилась одна дочь, затем вторая, потом появился сын... Мужчина перебивался случайными заработками. Но денег катастрофически не хватало даже на еду. И Наиде пришлось самой искать работу.

- Я устроилась дворником. Потом нашла еще одну работу. Но муж не только не помогал, он начал поднимать на меня руку и изменять. А когда я была беременна Амиром, привел в дом к нам другую женщину. Я выгнала их обоих, а он меня избил. Ребенка он не хотел, настаивал на аборте. Но разве я могла убить сына, которого носила под сердцем? - говорит многодетная мать.

Муж бросил семью без средств к существованию. Уехал в село. А дети остались с матерью.

- Я понимала, что должна сделать все, чтобы поставить их на ноги. У меня был грудной ребенок на руках. Сперва дочери мне помогали. И с младшим братом, и с делами. А когда Амиру исполнилось восемь лет, он сам решил: теперь я взрослый, мама, я с тобой.

С тех пор он не пропустил ни дня. На работу они ходят вместе.

- Разве я могу бросить маму? - недоумевает паренек, знающий цену каждой копейки. - Я ведь ее защита и опора.

Сейчас Гашимовы живут втроем. Сестры вышли замуж и разъехались, у каждой своя семья и свои хлопоты. Наида уже бабушка. У старшего брата Амира проблемы со здоровьем, но он тоже не сидит без дела - устроился в кафе.

Так получилось, что помощь от отца детям пришла лишь после его смерти. Этим летом мужчина скончался. Теперь Амир получает пенсию по потере кормильца. А Наида, несмотря на причиненную ей боль, внушает сыновьям, что родителей надо уважать, какими бы они ни были. Ведь именно благодаря им они появились на свет.

Хизри Абакаров сейчас является государственным секретарем Республики Дагестан. Но когда в 2018-м он занял пост мэра Дербента, сразу решил: вся его зарплата пойдет на помощь нуждающимся жителям вверенного ему города. Был создан фонд, куда автоматически перечислялись деньги. Специальная комиссия занималась распределением средств. Молва о фонде и добром деле градоначальника распространилась по всему городу. Кому-то помогли с приобретением инвалидной коляски, кому-то - с ремонтом. Деньги выделялись на лекарства или операцию.

- У меня было трудное детство. Я не понаслышке знаю, что такое нужда. И своих детей я воспитал так, чтобы они не очерствели к чужой беде, - признается Хизри Абакаров. - Свой бизнес я передал детям, они мне помогают. А я теперь могу помочь простым людям.

Очередь на улучшение жилищных условий, в которой стояли Гашимовы, двигалась медленно. Неизвестно, через сколько лет она бы подошла. Но градоначальник решил помочь семье дворника из собственных средств.

- Я сперва не поверила своим ушам, когда мне предложили выбрать квартиру. Думала, это шутка, - говорит мастер чистоты. - Озвучили сумму: полтора миллиона. И я, хоть и казалось все это невероятным, стала смотреть варианты. Хотелось, чтобы и сын не менял место учебы, и дом был рядом с моим рабочим участком.

Сейчас у Гашимовых прекрасная квартира, такие называют евродвушка: спальня и большая кухня-гостиная в кирпичной новостройке.

- Проходите, пожалуйста, - открыла мне дверь гостеприимная хозяйка. - Это наша кухня, вот диван, на котором я сплю, а это комната моих мальчиков. А это ванна. Не представляете, как я о ней мечтала. А это мой сынок Амирчик, мой любимый и самый верный помощник.

Амир стесняясь улыбается, опускает глаза: "Мамуль, перестань". Теперь это уже не щуплый пятиклашка, как несколько лет назад, а широкоплечий, крепкий подросток.

Хозяйка заваривает чай и приглашает меня к столу. В квартире уютно, тепло и очень красиво. Она была уже с ремонтом. Только мебель пришлось покупать.

- Я взяла кредит, чтобы приобрести кухню, бытовую технику, диван, кровати, заказать шкаф. Да, приходится в месяц платить немалые деньги, но это для меня такое счастье, что я и мои дети теперь живем в таких замечательных условиях. Я и не представляла, что это возможно.

- Мы живем очень скромно. Но я с такой радостью теперь иду домой. И не поверите, на работу - тоже с радостью. Я подметаю свои два участка, потом убираю в вузе, а еще меня приглашают в семьи на генеральную уборку. Да, я дворник и я не стыжусь этого, а горжусь. Это тяжелый труд, но мне нравится, когда вокруг чисто. Я очень люблю Дагестан, свой родной Дербент, он такой красивый, свою улицу и свой дом.

Амир, хоть и владеет в совершенстве метлой, совком и лопатой, дворником быть не планирует. Он уже восьмиклассник.

- Мне хочется получить высшее образование. Кем я буду, пока не знаю. Но одно знаю точно: я сделаю все, чтобы моя мама больше никогда не работала, - серьезно говорит маленький, но уже самый настоящий мужчина.

А Наида добавляет:

- Сын как-то признался, что мечтает стать судьей, чтобы все было по справедливости, или военным врачом. Но я не сомневаюсь: он растет порядочным и добрым человеком. А сейчас главная задача - закончить школу и поступить в вуз. И я для этого сделаю все, что в моих силах.