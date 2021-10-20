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Рубрика: Общество

Минздрав: С прививкой шанс умереть от COVID-19 меньше в сотни раз

Текст: Никита Пешков
Министр здравоохранения Ставропольского края Владимир Колесников заявил о том, у вакцинированного пациента, заболевшего коронавирусом, шанс выжить выше в сотни раз.

- Летальность в группе вакцинированных составила 0,01 процента. Летальность у непривитых пациентов - 4,4 процента. Какие нужны еще аргументы? Вероятность умереть у непривитого человека в 440 раз выше, чем у того, кто привит, - сказал Колесников на пресс-конференции в Ставрополе.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Он также отметил, что в тех районах края, где процент привитого населения выше, также больше свободных больничных коек. Причина в том, что госпитализация требуется меньшему количеству заболевших коронавирусом.

Владимир Колесников ответил на вопрос журналистов о том, почему Ставрополье оставалось одним из восьми регионов России, где не вводили обязательную вакцинацию. По его словам, краевые власти "шли путем увещевания", стараясь пропагандой привлечь к иммунизации как можно больше местных жителей.

- Мы понимаем, что тезис "спасение утопающих дело рук самих утопающих" здесь не сработал. Мы были одним из регионов, где не вводили обязательную вакцинацию, но сейчас мы вынуждены идти по этому пути, - сказал министр.

Постановление о введении обязательной вакцинации для жителей Ставропольского края вступило в силу 19 октября. Причиной тому, по словам Владимира Колесникова, стала в том числе растущая заболеваемость и последующее снижение количества свободных коек для коронавирусных больных. С 3 по 15 октября коечный фонд увеличили на 20 процентов. За последнюю неделю количество коек увеличили еще на 6 процентов, дополнительные 400 будут развернуты в течение месяца. В настоящий момент в крае 4 552 койки для больных COVID-19.

Фото: Александр Корольков
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- Чем больше мы перепрофилируем коек для лечения пациентов с коронавирусом, тем больше страдают люди, которые погибают от острого инфаркта миокарда, от инсульта, от рака в запущенной степени или вовремя не выявленного, - сказал Колесников.

В региональном минздраве рассчитывают, что в ближайшие два месяца удастся вакцинировать 954 тысячи человек. Ежедневно планируется делать до 40 тысяч прививок. Запас сейчас - 300 тысяч доз "Спутника V" и 90 тысяч доз "Спутника Лайт". Владимир Колесников заявил, что предполагаются дополнительные поставки препаратов в край, дефицита не будет. Также для ускорения процесса в регионе откроют новые пункты вакцинации, в том числе круглосуточные.

- Работодатель обязан проследить, чтобы 80 процентов работников его предприятия были охвачены вакцинацией. Если работник отказался по неуважительным причинам проходить вакцинацию, его обязаны отстранить от работы без сохранения заработной платы, - добавил глава краевого минздрава.

За минувшие сутки в Ставропольском крае выявлено 388 новых заболевших коронавирусом.

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