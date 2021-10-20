Самолету российской авиакомпании присвоят имя столицы Ингушетии

Авиакомпания "Россия" назовет один из своих самолетов в честь столицы Ингушетии. На фюзеляжа лайнера также будет размещен герб города. Superjet 100 с бортовым номером RA-89062 под именем "Магас" будет летать по маршрутам перевозчика из Москвы.

Он рассчитан на 87 пассажиров - 12 мест бизнес-класса и 75 - экономкласса. Это не первый именной самолет авиакомпании. Выполняя полеты по региональным маршрутам, он будет популяризировать туризм в Ингушетии.

Как сообщили в администрации главы региона, есть задумка размещать в салоне лайнера брошюры, рассказывающие пассажирам о республике, ее туристических возможностях и достопримечательностях, и, конечно, о самом городе Магасе.

Название столицы Ингушетии переводится с ингушского языка как город солнца, в древности он был столицей государства Алания и находился на пересечении торговых путей. Древний город был полностью разрушен ханом Батыем во время монгольского нашествия.

Сегодняшний Магас - самая молодая региональная столица в России. Со всех сторон город окружают величественные горы, а в его центре возвышается аналог родовых башен ингушей, которые и в наши дни являются символом ингушского народа, а также главными достопримечательностями республики. Современная башня в разы выше многовековой, ее высота составляет сто метров. В строении расположен этнографический музей, а с его смотровой площадки можно увидеть весь Магас как на ладони. Зрелище открывается потрясающее.

Кстати, культурно-познавательный и экологический туризм наиболее популярны в Ингушетию.