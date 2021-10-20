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20.10.2021 16:49
Рубрика: Культура

В Дагестане дождь смыл часть старинной крепости XIX века

Текст: Тимур Алиев
Российская газета - Неделя - Юг России № 240(8591)
Проливные дожди и сели, за последний месяц пронесшиеся по Дагестану, не пощадили и местные достопримечательности. В селе Гуниб поток смыл часть старинной крепости XIX века.

Гунибская крепость описана во многих исторических произведениях и является одним из немногих сохранившихся свидетелей Кавказской войны. Она стала последним оплотом предводителя горцев имама Шамиля и была взята русскими войсками в августе 1859 года.

Фото: БЕЛТА
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Стены крепости были высотой до семи метров, а сама она протянулась на три километра. В стене были оборудованы бойницы.

Время не пощадило фортификационное сооружение. Часть крепостной стены во время ливня и схода сели обрушилась прямо на глазах туристов.

Прокуратура уже начала проверку. Как рассказали "РГ" в надзорном ведомстве, будет проверено исполнение федерального законодательства, в том числе в части соблюдения требований к содержанию объектов культурного наследия.

В Агентстве по охране культурного наследия Дагестана ("Дагнаследие") пояснили, что с августа 1975 года Гунибская крепость находится под государственной охраной как исторический памятник регионального значения. Сам объект в федеральной собственности, но вопросы его содержания должно решать республиканское Росимущество. В комплекс крепостных сооружений входят собственно крепостная стена с нижними и верхними воротами и бывшая казарма.

Фото: Управление культурного наследия правительства РИ
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"Но не определен федеральный имущественный статус на такие составные части крепости, как солдатская церковь, в которой сегодня располагается Гунибский филиал Национального музея Республики Дагестан, здание, где ныне размещается военный комиссариат, и некоторые другие помещения. В 70-х годах XX века было разрушено здание порохового склада", - прокомментировали ситуацию в "Дагнаследии".

Сейчас разрабатывается проектная документация на проведение реставрационных работ в крепости. В соответствии с госконтрактом, этот процесс завершится в мае следующего года.

"И лишь затем начнутся реставрационные работы. Все полномочия по реставрации и надзору находятся у Министерства культуры России. "Дагнаследие" давно бьет тревогу, что активное движение туристов через "Ворота Шамиля", а также природные факторы влияют на состояние объекта культурного наследия. Надеемся, что реставрационные работы закончатся в установленный срок", - рассказали в агентстве.

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