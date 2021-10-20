В Ингушетии 36 малоимущим семьям построили дома

В Ингушетии 36 малообеспеченных семей стали новоселами. Для них построили частные дома на средства Ассоциации благотворительных фондов республики при совете отцов. Ключи от нового жилья вручал глава региона в День отца, который в республике отмечали впервые.

Дома возвели в одном из микрорайонов Назрани. Их новоселами, в том числе, стали дети-сироты. Не случайно на церемонии присутствовал председатель общественного совета отцов при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Андрей Коченов.

- В республике хорошо развита благотворительность, потому что в нашем народе издревле заложены такие качества, как взаимовыручка и поддержка нуждающихся. Главное, чтобы помощь доходила до людей, которым она действительно необходима, - отметил в своем выступлении Махмуд-Али Калиматов.

Среди тех, кому предоставили новое жилище, - семья Булгучевых, в ней - восемь детей, самому младшему из которых - десять лет. Несколько лет назад они потеряли отца, а потом и мать. Детей воспитывает тетя, ставшая вместе с мужем опекуном племянников.

- Очень рад, что дети, в юном возрасте перенесшие столько несчастья, наконец обретут свой дом. Благодарен Ассоциации благотворительных фондов за проделанную ими работу, в каждом доме видна забота о людях: в них сделан качественный ремонт, для семей приобретена хорошая мебель и техника, - утончил глава республики.

Для строительства домов в Назрани площадью от 90 до 300 квадратных метров, в зависимости от состава семьи, было выделено 15 земельных участков. Кстати, с начала действия совета отцов республики, учрежденного весной 2020 года, в Ингушетии построили 133 дома для нуждающихся. На его попечении находится 1657 семей.