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20.10.2021 12:19
Рубрика: Общество

В Ингушетии 36 малоимущим семьям построили дома

Текст: Алена Ларина (Магас)
В Ингушетии 36 малообеспеченных семей стали новоселами. Для них построили частные дома на средства Ассоциации благотворительных фондов республики при совете отцов. Ключи от нового жилья вручал глава региона в День отца, который в республике отмечали впервые.
Фото: Пресс-служба главы Ингушетии Фото: Пресс-служба главы Ингушетии
Фото: Пресс-служба главы Ингушетии

Дома возвели в одном из микрорайонов Назрани. Их новоселами, в том числе, стали дети-сироты. Не случайно на церемонии присутствовал председатель общественного совета отцов при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Андрей Коченов.

Фото: Пресс-служба главы Ингушетии
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- В республике хорошо развита благотворительность, потому что в нашем народе издревле заложены такие качества, как взаимовыручка и поддержка нуждающихся. Главное, чтобы помощь доходила до людей, которым она действительно необходима, - отметил в своем выступлении Махмуд-Али Калиматов.

Среди тех, кому предоставили новое жилище, - семья Булгучевых, в ней - восемь детей, самому младшему из которых - десять лет. Несколько лет назад они потеряли отца, а потом и мать. Детей воспитывает тетя, ставшая вместе с мужем опекуном племянников.

- Очень рад, что дети, в юном возрасте перенесшие столько несчастья, наконец обретут свой дом. Благодарен Ассоциации благотворительных фондов за проделанную ими работу, в каждом доме видна забота о людях: в них сделан качественный ремонт, для семей приобретена хорошая мебель и техника, - утончил глава республики.

Для строительства домов в Назрани площадью от 90 до 300 квадратных метров, в зависимости от состава семьи, было выделено 15 земельных участков. Кстати, с начала действия совета отцов республики, учрежденного весной 2020 года, в Ингушетии построили 133 дома для нуждающихся. На его попечении находится 1657 семей.

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