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20.10.2021 13:39
Рубрика: Общество

В Ингушетии до конца года откроется 14 новых школ

Текст: Алена Ларина (Магас)
В республике в этом году введут в эксплуатацию 14 новых школ, в которых смогут учиться почти десять тысяч учеников. При этом в регионе недавно уже открыли четыре общеобразовательных учреждения, рассчитанные на 720 мест каждое.
Фото: Елена Онегина/РГ Фото: Елена Онегина/РГ
Фото: Елена Онегина/РГ

Их построили в рамках реализации регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование". Помимо планируемых к открытию 14 учебных заведений для школьников, в Ингушетии также строится девять детских садов почти на две тысячи малышей. А 15 садиков уже построены в этом году по нацпроекту "Демография". В них ходят более трех тысяч детей.

Фото: Пресс-служба главы Ингушетии
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В будущем году в рамках реализации национального проекта "Образование" в республике планируется ввести восемь общеобразовательных учреждений  на пять с половиной тысяч мест. Новые школы позволят не допустить возобновления трехсменного обучения, с учетом высокой рождаемости в регионе, как это было несколько лет назад. Цель - ликвидировать и двухсменку.

Как рассказал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, чтобы достичь такого результата, с будущего по 2024 годы в республике надо построить еще 20 общеобразовательных учреждений почти на 13 тысяч мест.

Кроме того, в Ингушетии строятся различные образовательные центры для школьников. Так, в этом году в рамках регионального проекта "Современная школа" построено 12 таких центров, имеющих цифровой и гуманитарный профили. По двум федеральным проектам "Современная школа" и "Успех каждого ребенка" регион получил более 60 миллионов рублей. Благодаря этим средствам, в восьми сельских школах Ингушетии удалось отремонтировать спортзалы, соорудить площадки для тренировок, создать с нуля спортивные клубы.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Республика Ингушетия – движение вперед

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