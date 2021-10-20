В Ингушетии до конца года откроется 14 новых школ

В республике в этом году введут в эксплуатацию 14 новых школ, в которых смогут учиться почти десять тысяч учеников. При этом в регионе недавно уже открыли четыре общеобразовательных учреждения, рассчитанные на 720 мест каждое.

Их построили в рамках реализации регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование". Помимо планируемых к открытию 14 учебных заведений для школьников, в Ингушетии также строится девять детских садов почти на две тысячи малышей. А 15 садиков уже построены в этом году по нацпроекту "Демография". В них ходят более трех тысяч детей.

В будущем году в рамках реализации национального проекта "Образование" в республике планируется ввести восемь общеобразовательных учреждений на пять с половиной тысяч мест. Новые школы позволят не допустить возобновления трехсменного обучения, с учетом высокой рождаемости в регионе, как это было несколько лет назад. Цель - ликвидировать и двухсменку.

Как рассказал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, чтобы достичь такого результата, с будущего по 2024 годы в республике надо построить еще 20 общеобразовательных учреждений почти на 13 тысяч мест.

Кроме того, в Ингушетии строятся различные образовательные центры для школьников. Так, в этом году в рамках регионального проекта "Современная школа" построено 12 таких центров, имеющих цифровой и гуманитарный профили. По двум федеральным проектам "Современная школа" и "Успех каждого ребенка" регион получил более 60 миллионов рублей. Благодаря этим средствам, в восьми сельских школах Ингушетии удалось отремонтировать спортзалы, соорудить площадки для тренировок, создать с нуля спортивные клубы.