В Ингушетии не будут вводить обязательную вакцинацию от COVID-19

В Ингушетии не планируется проведение обязательной иммунизации населения от COVID-19. Тем не менее ограничительные меры в регионе продлены до 15 ноября.

"Ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе стабильная и контролируемая. Минздрав, Роспотребнадзор регулярно мониторят ситуацию и докладывают о текущей обстановке. Нет необходимости вводить дополнительные меры принудительного характера", - заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

В регионе действует ряд ограничительных мер для препятствия распространения коронавирусной инфекции. К участию в официальных культурных и спортивных мероприятиях зрители допускаются только при предъявлении QR-кода или отрицательного ПЦР-теста, сделанного за три дня до начала мероприятия.

В образовательных, торгово-развлекательных центрах, общественного питания и в других местах массового скопления людей организованы фильтры с дистанционной термометрией, а их деятельность ограничена с 22.00 до 06.00 часов.

На сегодняшний день в Ингушетии зафиксировано 66 случаев диагнозов COVID-19. С начала пандемии в регионе скончалось 352 человека.