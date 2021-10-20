В КБР для невакцинированных граждан старше 60 лет вводят самоизоляцию

Для пожилых жителей Кабардино-Балкарии, которые не прошли вакцинацию от коронавируса и не работают, власти вводят режим самоизоляции. Как сообщили в пресс-службе главы республики, решение принято сегодня на заседании оперштаба и связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе.

- Неработающим и не вакцинированным, в том числе имеющим медотвод, гражданам в возрасте 60 лет и старше, а также лицам указанной возрастной категории, со дня выздоровления которых после перенесенной коронавирусной инфекции прошло более полугода, рекомендовано соблюдать режим самоизоляции и не покидать места проживания, за исключением случаев крайней необходимости, - отметили в пресс-службе.

Как написал сам глава КБР Казбек Коков в своем аккаунте в Instagram, в регионе каждые сутки госпитализируют больше 100 человек с коронавирусом.

- В реанимациях сейчас лежат 145 человек, в том числе 17 на аппаратах ИВЛ. Необходимо продолжать вакцинацию, на сегодня это единственный признанный во всем мире способ избежать тяжелых последствий коронавирусного поражения и летального исхода заболевания, - написал Коков.

В республике работают 82 пункта вакцинации. В госпиталях нна 20 октября находятся 1369 человек, треть из них старше 65 лет.