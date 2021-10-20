В КБР для невакцинированных граждан старше 60 лет вводят самоизоляцию

Новости

Цена биткоина побила исторический рекорд 17:06
Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч с "Лестером" 16:59
Крупный финансовый конгломерат назвал рубль лучшей валютой для инвестиций 16:53
Собчак рассказала о допросе после смертельного ДТП в Сочи 16:39
МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды в среду вечером 16:38
ЦБ расширит тарифный коридор по ОСАГО 16:31
Ларису Гузееву выписали из больницы 16:29
Глава Минэнерго спрогнозировал рост энергопотребления в России зимой 16:19
Новак предупредил о грядущем росте цен на помидоры и огурцы 16:15
Новак оценил сроки решения газовых проблем в Европе 16:14
Путин в среду подпишет документ о нерабочих днях в России 16:12
Сроки размещения в Беларуси военных объектов РФ продлили 16:07
МИД РФ назвал теракт в Сирии "наглым вызовом" 15:46
Путин призвал граждан России активно прививаться от коронавируса 15:40
Голикова: В 79 регионах введена обязательная вакцинация от COVID ряда категорий 15:31
Юрист разъяснил особенности оплаты труда в нерабочие дни 15:28
Путин: Если у вас кто-то в семье заболел, оставайтесь дома 15:26
Путин призвал ускорить и расширить тестирование на коронавирус 15:16
Голикова призвала регионы расширять практику использования QR-кодов 15:10
Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 15:01
Шойгу: Подготовлена новая Военная доктрина Союзного государства 14:49
Видео: заболевший COVID Сергей Безруков рассказал о своем состоянии 14:45
В Калмыкии ввели обязательную вакцинацию для 80% взрослого населения 14:14
Смольный рассмотрит вопрос о введении нерабочих дней в Петербурге 14:09
В США считают, что Путин перехитрил власти на Западе 14:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
20.10.2021 16:04
Рубрика: Общество

В КБР для невакцинированных граждан старше 60 лет вводят самоизоляцию

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)

Для пожилых жителей Кабардино-Балкарии, которые не прошли вакцинацию от коронавируса и не работают, власти вводят режим самоизоляции. Как сообщили в пресс-службе главы республики, решение принято сегодня на заседании оперштаба и связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
На Ставрополье введут обязательную вакцинацию от коронавируса

- Неработающим и не вакцинированным, в том числе имеющим медотвод, гражданам в возрасте 60 лет и старше, а также лицам указанной возрастной категории, со дня выздоровления которых после перенесенной коронавирусной инфекции прошло более полугода, рекомендовано соблюдать режим самоизоляции и не покидать места проживания, за исключением случаев крайней необходимости, - отметили в пресс-службе.

Как написал сам глава КБР Казбек Коков в своем аккаунте в Instagram, в регионе каждые сутки госпитализируют больше 100 человек с коронавирусом.

- В реанимациях сейчас лежат 145 человек, в том числе 17 на аппаратах ИВЛ. Необходимо продолжать вакцинацию, на сегодня это единственный признанный во всем мире способ избежать тяжелых последствий коронавирусного поражения и летального исхода заболевания, - написал Коков.

В республике работают 82 пункта вакцинации. В госпиталях нна 20 октября находятся 1369 человек, треть из них старше 65 лет.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария

Главное сегодня

Какие меры по поддержке бизнеса введут в России из-за ковидных ограничений. Главное
Путин поручил подготовить меры по сдерживанию цен на сельхозпродукцию
МИД РФ поддержал усилия по стабилизации ситуации в Афганистане
Дерипаска прокомментировал обыски в домах его родственников
Суд оштрафовал Юрия Дудя на 100 тысяч за пропаганду наркотиков
Эпидемиолог ответил на вопросы о ревакцинации
Почему бабушек и дедушек с внуками юридически ничего не связывает