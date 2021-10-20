Во Владикавказе взрыв газа разрушил квартиру в десятиэтажном доме

Во Владикавказе на улице Братьев Темировых около полуночи в жилом 10-этажном доме произошел взрыв бытового газа. В результате оказалась полностью разрушена трехкомнатная квартира на третьем этаже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Северной Осетии.

По данным ведомства, никто из людей в доме не пострадал, но из здания было эвакуировано шесть человек.

"Многоэтажка сдана в эксплуатацию в этом году, - рассказала пресс-секретарь ГУ МЧС РФ по Северной Осетии Юлия Старченко. - Люди делали ремонт в приобретенных квартирах и постепенно заселялись. Этим объясняется то, что в здании было не много жильцов, и никто не пострадал".

Прокуратурой Затеречного района Владикавказа организована проверку по факту этого происшествия. Сотрудники надзорного ведомства выясняют все обстоятельства ЧП. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.