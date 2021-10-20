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20.10.2021 17:55
Рубрика: Культура

Архитектор из Вологды создал 3D-модель архангельского Дома Сутягина

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 240(8591)
Еще не так давно в Архангельске, на берегу реки Кузнечихи, высился диковинный деревянный небоскреб, который было видно издалека. Его этажи не поддавались подсчету, поскольку дом как будто состоял из множества разноуровневых пристроек и надстроек. Официально считалось, что это тринадцатиэтажка, а также самое высокое в стране здание из дерева. При этом постройка впечатляла не только высотой, но и всем своим видом: этакая гремучая смесь готического замка, русского терема и восточной пагоды.
3D-модель позволяет увидеть деревянный небоскреб и то, как его разрушали. Фото: Визуализация Павла Дикова 3D-модель позволяет увидеть деревянный небоскреб и то, как его разрушали. Фото: Визуализация Павла Дикова
3D-модель позволяет увидеть деревянный небоскреб и то, как его разрушали. Фото: Визуализация Павла Дикова

Архангельский бизнесмен-строитель Николай Сутягин начал возводить ее 30 лет назад - в 1991 году. Но отпраздновать юбилей необычная высотка не сможет: в 2008-м дом стали разбирать по решению суда как самовольную постройку, нарушающую требования пожарной безопасности. А то, что не снесли, через четыре года уничтожил огонь.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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Однако в юбилейный год дом Сутягина возродился - виртуально. Молодой архитектор из Вологды Павел Диков создал 3D-модель утраченного образца современного деревянного зодчества. Она позволяет увидеть не только то, как выглядел легендарный небоскреб, но и как его разрушали.

Таких больше нет

- Я "строил" его, как и Николай Сутягин, по досочке. Только виртуальной. Разбирал и снова собирал. Образцом стали фотографии, которые удалось найти в интернете. Было непросто: сначала требовалось уловить пропорции и разметить основные элементы, потом пошла детализация и много рутины, так как я еще попытался воссоздать внутренние конструкции. На всю работу ушло два месяца, - рассказывает 24-летний архитектор.

Родом он из городка Каргополя Архангельской области, который славится своей архитектурой. О доме Сутягина Павел слышал еще в детстве: помнит, что в теленовостях показывали, как его сносили. Окончив инженерно-строительный институт Вологодского университета, молодой профессионал уже со знанием дела оценил достоинства легендарного архангельского небоскреба.

- Таких деревянных зданий сегодня не существует, - уверен Павел Диков. - Дом, сохранившийся только на фотографиях и в видеосюжетах, впечатляет своим стилем: своеобразная деревянная эклектика, где-то похожая на готику, местами - на романскую крепость. Причем здание смотрится очень органично. Непонятно, как строителям удалось этого добиться, ведь проекта не было - все возводилось спонтанно.

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По мнению Павла, если бы дом Сутягина сохранился, он мог бы стать архитектурной доминантой и местом притяжения туристов, причем очень искренним и самобытным. Но шедевру не повезло: он появился во времена, когда у нас запрещалось строить "деревяшки" выше двух этажей. С тех пор правила кардинально изменились - ограничение по высоте сняли. Интерес к деревянному домостроению, в том числе многоэтажному, растет как во всем мире, так и в России. Сегодня отечественных бизнесменов-строителей с всевозможных трибун буквально призывают не ограничиваться малоэтажной застройкой из дерева.

На этом фоне частенько вспоминают и дом первопроходца Сутягина. Кстати, "при жизни" архангельский небоскреб был признан сенсацией года на конференции в Норвегии, где спустя 20 с лишним лет построят самое высокое деревянное здание в мире - 18-этажную башню Мьес. А в 2014-м сутягинское творение воссоздали в виде макета в высшей национальной школе архитектуры Франции.

От выставки до клипа

Самого Николая Сутягина известие о появлении виртуальной модели его дома очень растрогало. В разговоре с корреспондентом "РГ" он вспомнил, как все начиналось:

- Я ведь строил этот дом не для себя. После перестройки в Архангельск приезжало много гостей из-за рубежа - их надо было чем-то удивлять. У меня была строительная фирма, и областные власти предложили мне что-нибудь придумать. Я взялся построить необычный дом, где визитеры могли бы останавливаться вместо стандартных гостиниц. Сначала собирался построить только два этажа. Но вскоре я сам поехал посмотреть мир. В Японии меня впечатлили каркасные деревянные монастыри, в Германии - старинные крепостные башни... Я понял, что моему дому не хватает полета! Решил сделать его таким, чтобы из окон было видно Белое море. Стал надстраивать башни. Понимаете, у меня случайно такой дом получился. Первая мысль пришла, вторая, третья...

Фото: Николай Гернет/РГ
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Тем временем у создателя дома начались серьезные проблемы в бизнесе и в жизни. В 1998 году он оказался в колонии за превышение полномочий, через два года освободился по амнистии... Строительство затянулось, завершить его Сутягин не успел. Но сегодня он готов воспроизвести свое детище, которое считает памятником перестройке и тем возможностям, что она открыла.

- Здание было очень интересным не только снаружи, но и внутри. Сегодня вряд ли кто-нибудь за такое возьмется. Но я мог бы его восстановить, если бы нашлись инвесторы. Если дом до сих пор вспоминают, смысл в этом есть, я считаю. Кроме того, у меня готов новый проект другого здания, в котором люди могли бы собираться для общения, - делится замыслом Николай Сутягин.

А пока надо найти применение виртуальной копии дома-легенды. Известный архангельский архитектор и краевед Юрий Барашков, который выступал за сохранение небоскреба Сутягина, посоветовал устроить выставку с 3D-моделью в качестве главного экспоната. Кроме того, ее можно "установить" в то самое место в Кемском поселке, где красовался оригинал. Тогда архангелогородцы и гости столицы Поморья смогут увидеть его в родном пейзаже на экране смартфона. Недавно с помощью этой технологии на привычную стоянку в Архангельске "вернули" шхуну "Запад", которая также была утрачена. Проектом Павла Дикова заинтересовалась и музыкальная группа "Дом Сутягина" - да-да, есть такая - возможно, визуализация загадочного небоскреба войдет в ее новый клип.

И все это удивительным образом делает дом похожим на человека: его нет, а память о нем живет.

Павел Диков: Если бы дом Сутягина сохранился, он стал бы одной из главных достопримечательностей Архангельска. Фото: Архив Павла Дикова
Кстати

Проект Павла Дикова по созданию 3D-модели деревянного небоскреба вошел в число финалистов архитектурного конкурса The One Drawing Challenge, проходившего в Нью-Йорке. Задачей конкурсантов было рассказать целую историю с помощью одной картинки или объекта.

На счету молодого архитектора есть и другие достижения. Его визуализация ветряной мельницы из вологодского музея "Семенково" получила дипломы всероссийского конкурса цифровой архитектурной графики ArchiDigitalArts в номинациях "Проект" и "Архитектурная фантазия". А работа Павла Дикова по народному театру в его родном Каргополе принесла победу во всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в номинации "Исторические поселения". Теперь город получит 86 миллионов рублей на благоустройство.

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