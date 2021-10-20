ФСБ задержала калининградку с нелегальным янтарем на 3,8 млн

В Калининградской области сотрудники регионального УФСБ России задержали 55-летнюю женщину с крупной партией незаконно добытого янтаря, предназначенного для продажи.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, подозреваемая - жительница Янтарного. Оперативники задержали ее на выезде из поселка, когда она ехала в Калининград на встречу со скупщиком.

Из машины сотрудники УФСБ изъяли 31 килограмм незаконно добытого янтаря-сырца крупных фракций. Его стоимость оценивается более чем в 3,8 миллиона рублей.

Материалы переданы в группу экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Зеленоградскому району. Здесь возбудили уголовное дело по статье "Незаконный оборот янтаря".

По версии следствия, женщина занималась скупкой, хранением и перевозкой заведомо самовольно добытого янтаря. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ее криминального бизнеса.