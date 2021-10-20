Как живет сирота из Псковской области без жилья и выплат на ребенка

Оксана Морковина живет в Великих Луках. У нее есть шестилетний сын Женя. Оксана воспитывает его одна. Снимает комнату, работает в супермаркете. Чтобы хоть как-то свести концы с концами, берет дополнительные смены. Летом мать-одиночку Морковину вычеркнули из списка малоимущих, потому что ее доход оказался на целых 20 рублей выше "положенного". Помощи Оксане ждать неоткуда, она сирота, и за душой у нее ни одной лишней копейки.

На перерасчет пособия Оксана рассчитывать не может: ее доход на 20 рублей выше положенного. Фото: Архив Оксаны Морковиной

Комната без оформления

Оксана родилась в Латвии. В начале девяностых семья переехала в Псковскую область, в Куньинский район, здесь у отца жили родственники. Большая страна разваливалась, мир менялся на глазах. Мать с отцом не смогли привыкнуть к происходящему и все чаще прикладывались к бутылке. Когда Оксане было десять лет, их лишили родительских прав, а девочку отправили в детдом.

Связь с родителями Оксана не потеряла. Мать с отцом пытались взять себя в руки и даже забирали девочку на выходные. Но большую часть времени она все равно проводила в детском доме. После окончания школы выучилась на бухгалтера, а в 2007 году ей выделили в поселке Кунья комнату.

Но договор на жилье так и не был оформлен. Оксана не пришла подписывать бумаги.

Впоследствии ей это часто ставили в вину чиновники из соцзащиты, но девушка говорит, что понятия не имела, как проходит процедура и что ей надо было еще куда-то прийти и что-то подписать.

Подсказать было некому. На встречи с чиновниками она ходила с биологической матерью, но та в правовых тонкостях и сама не разбиралась. На платного юриста не было денег, да и никто не думал, что что-то пойдет не так, говорит Оксана.

Ей было 20 лет, она, как и многие девушки в этом возрасте, витала в облаках и в какой-то момент, так и не дождавшись разрешения ситуации с комнатой, уехала в Петербург.

Большой город встретил девушку неприветливо. Она мыкалась с одной работы на другую, переезжала, искала жилье подешевле.

- Я получала неплохую по тем временам зарплату в 30 тысяч, но 15 у меня уходило на комнату. Денег не хватало ни на что, - вспоминает Оксана.

Подписала отказ и пожалела

В 2014 году она решила вернуться на малую родину и вспомнила, что жилье ей так и не выдали. Оксана написала президенту. Говорит, что была приятно удивлена, когда сотрудники администрации Куньинского района оперативно связались с ней и позвали смотреть новую комнату.

Правда, состояние самой комнаты повергло девушку в шок.

- Она была без ремонта, с непригодной мебелью. То есть если там все обустроить, то, конечно, можно было жить, но на тот момент у меня не было ни денег, ни сил делать ремонт, - вспоминает Оксана. Она была беременна и просто не потянула бы все это обустройство.

Морковина рассказала о своей ситуации кому-то из чиновников. А дальше, согласно данным областного комитета по социальной защите, Оксана написала отказ от комнаты. Наша героиня говорит, что тогда по чьему-то совету съездила в приемную губернатора в Псков, пообщалась с одним из помощников главы региона и поняла ситуацию так, что если она откажется от этой комнаты, то ей дадут другую, большего метража и с ремонтом.

- Так-то я изначально отказываться не планировала, - говорит Оксана. - Думала, что поначалу просто буду там прописана с ребенком, потом, когда приду в себя после родов, приведу эту комнату в порядок, и мы заселимся...

Оксана не скрывает, что тогда она сглупила, подписав отказ, и лишь через несколько дней поняла, что наделала: нового жилья ей никто не гарантировал, никакой бумаги из приемной губернатора у нее не было - просто устный совет и все. А государственная машина, как известно, верит только официальным документам. Оксана вспоминает, как пришла в администрацию района, спрашивала, можно ли отозвать отказ, но чиновники лишь разводили руками: повернуть ситуацию вспять нельзя, теперь она не может получить жилье как сирота.

Калькуляция быта

К биологическим родителям Оксана уехать не могла. Отец с матерью к тому времени умерли, их деревянный дом сгорел. Даже прописать ребенка девушке было некуда, выручили друзья - зарегистрировали у себя ее и маленького Женечку.

А Оксана уехала в Великие Луки. Сейчас она живет в здешнем общежитии, снимает комнату за пять тысяч рублей вместе с коммуналкой. Это самое дешевое съемное жилье в городе. Платить больше Оксана не может.

Зарплата у нее каждый месяц разная, зависит от количества смен и общих показателей работы магазина. До последнего времени Оксану с сыном очень выручало пособие на детей от трех до семи лет в сумме половины прожиточного минимума. Это 5889 рублей.

Оксана ежемесячно получала 20-22 тысячи. Вместе с пособием тоже выходило скромно, особенно если вычесть плату за комнату, но жить было можно.

Лето у Оксаны выдалось авральным, она брала дополнительные смены, периодически замещала кого-то из коллег - и в июле пособия не получила. Оказалось, что ее зарплата составила 23 тысячи 634 рубля, что на 20 рублей превысило установленный законодательством порог.

- Я не знаю, как мы выживаем, - констатирует Оксана.

Да, на еду хватает, на самую простую, естественно. Молодая мама умеет готовить десятки блюд из макарон, круп, субпродуктов и безграничной фантазии. Но покупать новую одежду стало очень сложно, а поскольку дети в этом возрасте растут очень быстро, каждый месяц Оксана садится за сложные расчеты, пытаясь вычислить, как же так распределить семейный бюджет, чтобы хватило на еду, оплату садика и еще осталось на джинсы или кеды сыну.

Вначале девушка думала, что может просто отказаться от одной дополнительной смены и тогда ее доход вновь будет укладываться в положенный норматив. Но оказалось, что сумма высчитывается в среднем по году. А год так жить семье просто невозможно, тем более что Жене на следующий год надо идти в школу. Когда Оксана об этом думает, ей хочется лезть на стену от отчаяния.

Она нашла единственный возможный для себя выход - работать еще больше, чтобы покрыть сумму пособия. Теперь Оксана первой приводит сына в садик, последней забирает. Иногда просит друзей посидеть с ним в выходные или праздники.

- Мне очень тяжело от того, что я почти не вижу ребенка, но я не представляю, как можно разрешить эту ситуацию, - вздыхает Оксана.

Оксане помогают

Узнав историю Оксаны, "Российская газета" обратилась в комитет по социальной защите Псковской области.

Как следует из официального ответа за подписью председателя комитета Ольги Евстигнеевой, на перерасчет пособия Оксана рассчитывать, увы, не может. Превышение есть превышение. Максимум, на что она имеет право претендовать, это на ежегодное пособие в размере одной тысячи рублей и, как мать-одиночка, на ежемесячную доплату - 502 рубля.

Но в то же время чиновники обнадежили: шанс получить комнату у Оксаны, как у выпускницы детского дома, все еще есть, правда, для этого ей придется пройти через судебную процедуру.

Сама девушка сообщила нам, что после того, как редакция отправила в комитет по соцзащите запрос, с ней связались представители ведомства и разъяснили все детали процесса.

- Я суда не боюсь, - говорит Оксана. - Но я опасаюсь сделать что-то не так. Ведь я никогда не судилась, не знаю, как составить заявление или что говорить на заседании, чтобы все не испортить.

Оксана узнавала цены на платную юридическую помощь в Великих Луках. За составление искового заявления специалисты просят пять тысяч рублей. Для семьи Морковиных это фантастическая сумма.

В ответе регионального комитета была еще одна важная информация для Оксаны. Поскольку у нее реально сложная ситуация, она может претендовать на социальное жилье. Правда, в комитете девушке посоветовали обращаться по месту регистрации в Куньинский район. Но Оксана уже плотно осела в Великих Луках, у нее там стабильная работа, у ребенка детский сад, поликлиника, друзья, в конце концов. "Российская газета" решила попытать счастья и обратилась в администрацию Великих Лук с вопросом, могут ли там помочь Оксане. И оказалось, что да!

Власти Великих Лук готовы рассмотреть вопрос о предоставлении комнаты Оксане и ее сыну

Исполняющая обязанности главы администрации Великих Лук Юлия Ярышкина в своем официальном ответе сообщила, что городские власти готовы рассмотреть вопрос о предоставлении Оксане и ее сыну комнаты.

Сотрудники великолукской администрации сами связались с Оксаной, позвали ее на прием. В минувший четверг она сходила в городской комитет по жилищным вопросам, ей дали список документов, которые нужно собрать.

- Я не думала, что ко мне так отнесутся. Все разъяснили, подсказали, сказали, что попробуют помочь, - удивляется молодая мама.

К истории Оксаны также подключились уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и региональное отделение Общероссийского народного фронта. Редакция "Российской газеты" будет следить за развитием ситуации.