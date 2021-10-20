Какие ограничения вводятся в Ленинградской области

Новости

Голикова: В 79 регионах введена обязательная вакцинация от COVID ряда категорий 15:31
Юрист разъяснил особенности оплаты труда в нерабочие дни 15:28
Путин: Если у вас кто-то в семье заболел, оставайтесь дома 15:26
Путин призвал ускорить и расширить тестирование на коронавирус 15:16
Голикова призвала регионы расширять практику использования QR-кодов 15:10
Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 15:01
Шойгу: Подготовлена новая Военная доктрина Союзного государства 14:49
Видео: заболевший COVID Сергей Безруков рассказал о своем состоянии 14:45
В Калмыкии ввели обязательную вакцинацию для 80% взрослого населения 14:14
Смольный рассмотрит вопрос о введении нерабочих дней в Петербурге 14:09
В США считают, что Путин перехитрил власти на Западе 14:05
На Кубани началось извержение грязевого вулкана 14:03
Москвичей ждет резкая смена погоды 14:01
Володин призвал коллег из Бундестага не политизировать ситуацию с газом 13:55
С 2022 по 2024 год нацпроект "Культура" получит 129 миллиардов рублей 13:50
Дерипаска прокомментировал обыски в домах его родственников 13:50
Песков объяснил приостановку плановой медпомощи в ряде регионов 13:42
Лукашенко рассказал, какой вакциной готов привиться 13:41
Ведущий Первого канала Сергей Бабаев госпитализирован с коронавирусом 13:36
Советник президента РФ: Мы поддерживаем рабочие контакты с США по климату 13:27
Путин примет концептуальное решение о нерабочих днях 13:27
Умер Виктор Евграфов, сыгравший Мориарти в фильме про Шерлока Холмса 13:26
Власти Москвы заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом 13:20
Путин не полетит в Глазго на Конференцию ООН по климату 13:18
Песков заявил о признаках экономического коллапса в Афганистане 13:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
20.10.2021 14:17

Какие ограничения вводятся в Ленинградской области

Текст: Татьяна Тюменева (Ленинградская область)
Российская газета - Санкт-Петербург № 239(8590)
С 15 ноября в Ленинградской области вводятся новые правила, согласно которым посещение спортивных и культурно-развлекательных учреждений, а также гостиниц будет возможно только при предъявлении QR-кода, подтверждающего полный курс вакцинации от коронавируса или же факт заболевания им в течение последних полугода. Если QR-кода нет, можно предъявить ПЦР-тест давностью не более 72 часов. Правила касаются только тех, кому исполнилось 18 лет.

Мера - вынужденная, связанная с подъемом заболеваемости и, соответственно, с повышением нагрузки как на стационары, так и на первичное звено здравоохранения.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Смольный рассмотрит вопрос о введении нерабочих дней в Петербурге

- Рост заболеваемости начался со второй половины сентября. Мы находимся в ситуации, когда число заболевших каждую последующую неделю выше, чем в предыдущую. 78-80 процентов переносят заболевание в форме ОРВИ, но у 12 процентов - коронавирусные пневмонии. Между тем привито только 35,7 процента населения, подлежащего вакцинации. К тому же мы заходим в период сезонного подъема ОРВИ и гриппа. Наслоение инфекций означает, что здравоохранению придется работать в еще более тяжелых условиях, - пояснила Ольга Историк, главный государственный санитарный врач по Ленобласти.

- Главная задача - не ввести полный локдаун, а сделать так, чтобы предприятия и организации продолжали бы работать, но с учетом новых ограничений. Нужно обеспечивать безопасность посетителей тех или иных учреждений, - отметил Николай Емельянов, заместитель председателя правительства Ленобласти.

Фото: iStock
В Петербурге будут штрафовать за маски на подбородке

Чиновники уточняют, что новые правила касаются посещения учреждений, которые не относятся к жизненно необходимым. QR-коды будут требовать предъявить на входе в театры и концертные залы, ночные клубы, дискотеки, кинотеатры, передвижные цирки, шапито, спортивные организации, фитнес-клубы, бассейны, тренировочные базы, гостиницы (при заселении в гостиницы, если нет ни кода, ни ПЦР-теста, можно будет пройти экспресс-тест). Транспорт, магазины, в том числе торговые центры, учебные заведения, медицинские организации и прочие социально значимые учреждения доступны без QR-кодов. Правила их посещения простые: у посетителей должны быть маски.

Также не начнут требовать QR-коды при посещении заведений общепита (но при этом сами заведения должны соблюдать правила рассадки клиентов и не превышать допустимую численность). А вот что касается проведения банкетов, свадеб и прочих радостных мероприятий, то, как пояснила Светлана Нерушай, председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти, до 15 человек в общепите, находящемся на территории "желтой" зоны, могут собраться без вышеперечисленных документов, больше - уже с QR-кодами или ПЦР-тестами.

Если QR-кода нет, можно предъявить ПЦР-тест

У посетителей областных музеев QR-коды требовать не будут. Экскурсии на открытом воздухе будут проводиться при численности группы не более 20 человек в "красной" зоне и 25 - в "желтой". Нормы для музейных помещений: не более одного посетителя на семь квадратных метров в "красной", и четыре квадратных метра - в "желтой" зоне. Социальная дистанция - полтора метра.

По новым правилам ограничено число участников и зрителей спортивных мероприятий. В "красной" и "желтой" зонах общее их число не должно превышать 500 человек, при этом каждый должен иметь QR-код или ПЦР-тест.

Фото: iStock
Эксперт прокомментировал введение QR-кодов в Петербурге

Представители фитнес-индустрии уже обратились к губернатору Ленобласти с просьбой отменить новые правила для фитнес-клубов, которые, по примерным подсчетам, могут потерять до 90 процентов клиентов и столкнуться с ситуацией, когда граждане начнут требовать возврата средств за невозможность использования ранее купленных абонементов. Им навстречу не пошли.

Что касается тех, у кого есть официальные медотводы от прививки. Справка о наличии противопоказаний к прививке, как подчеркнул Емельянов, - не альтернатива QR-коду. Люди с медотводом могут являться переносчиками новой инфекции. Поэтому отдельных правил для посещения не предусмотрено.

Ну а граждане, не зарегистрированные на "Госуслугах" или имеющие трудности в обращении с интернетом, но прошедшие полный курс вакцинации, могут в качестве документа предъявить сертификат о вакцинации.

Напомним, что ранее Ленинградская область разделена в зависимости от ситуации с заболеваемостью коронавирусом на "зеленую", "желтую" и "красную" зоны. Сейчас в "зеленой" - ни одного района, в "красной" - Бокситогорский, Гатчинский, Всеволожский, Тихвинский, Сланцевский, Киришский, Сосновый Бор. Остальные - в "желтой".

Между тем

Похожие меры введены в Санкт-Петербурге. Только предоставлять нужно либо QR-код о полном курсе вакцинации, либо QR-код о перенесенном заболевании, либо предъявлять справку о медотводе от вакцинации. Требования также отнесены к гражданам, достигшим 18 лет. Уже с 1 ноября на конгрессно-выставочные и спортивные мероприятия численностью более 40 человек будут пускать по QR-кодам, с 15 ноября в этот список добавятся фитнес-клубы, бассейны и прочие спортивно-оздоровительные учреждения, а также театры, цирки, концертные залы, музеи, выставки. Торжественная церемония регистрации брака с 15 ноября будет тоже проходить с учетом новых требований.

А с 1 декабря условие вводится для общепита (кроме точек, расположенных на предприятиях, а также на вокзалах и в аэропорту), различных торговых точек и при заселении в дома отдыха. Впрочем, войти и совершить покупки без QR-кода можно будет в аптеках, продовольственных магазинах, точках, реализующих товары первой необходимости, а также в магазинах, не имеющих зала обслуживания. Аналогично с автозаправками: QR-коды требовать на них не должны.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Кремле допустили встречу Путина и Байдена до конца года
МИД РФ поддержал усилия по стабилизации ситуации в Афганистане
Песков объяснил приостановку плановой медпомощи в ряде регионов
Дерипаска прокомментировал обыски в домах его родственников
Суд оштрафовал Юрия Дудя на 100 тысяч за пропаганду наркотиков