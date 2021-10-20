Какие ограничения вводятся в Ленинградской области

С 15 ноября в Ленинградской области вводятся новые правила, согласно которым посещение спортивных и культурно-развлекательных учреждений, а также гостиниц будет возможно только при предъявлении QR-кода, подтверждающего полный курс вакцинации от коронавируса или же факт заболевания им в течение последних полугода. Если QR-кода нет, можно предъявить ПЦР-тест давностью не более 72 часов. Правила касаются только тех, кому исполнилось 18 лет.

Мера - вынужденная, связанная с подъемом заболеваемости и, соответственно, с повышением нагрузки как на стационары, так и на первичное звено здравоохранения.

- Рост заболеваемости начался со второй половины сентября. Мы находимся в ситуации, когда число заболевших каждую последующую неделю выше, чем в предыдущую. 78-80 процентов переносят заболевание в форме ОРВИ, но у 12 процентов - коронавирусные пневмонии. Между тем привито только 35,7 процента населения, подлежащего вакцинации. К тому же мы заходим в период сезонного подъема ОРВИ и гриппа. Наслоение инфекций означает, что здравоохранению придется работать в еще более тяжелых условиях, - пояснила Ольга Историк, главный государственный санитарный врач по Ленобласти.

- Главная задача - не ввести полный локдаун, а сделать так, чтобы предприятия и организации продолжали бы работать, но с учетом новых ограничений. Нужно обеспечивать безопасность посетителей тех или иных учреждений, - отметил Николай Емельянов, заместитель председателя правительства Ленобласти.

Чиновники уточняют, что новые правила касаются посещения учреждений, которые не относятся к жизненно необходимым. QR-коды будут требовать предъявить на входе в театры и концертные залы, ночные клубы, дискотеки, кинотеатры, передвижные цирки, шапито, спортивные организации, фитнес-клубы, бассейны, тренировочные базы, гостиницы (при заселении в гостиницы, если нет ни кода, ни ПЦР-теста, можно будет пройти экспресс-тест). Транспорт, магазины, в том числе торговые центры, учебные заведения, медицинские организации и прочие социально значимые учреждения доступны без QR-кодов. Правила их посещения простые: у посетителей должны быть маски.

Также не начнут требовать QR-коды при посещении заведений общепита (но при этом сами заведения должны соблюдать правила рассадки клиентов и не превышать допустимую численность). А вот что касается проведения банкетов, свадеб и прочих радостных мероприятий, то, как пояснила Светлана Нерушай, председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти, до 15 человек в общепите, находящемся на территории "желтой" зоны, могут собраться без вышеперечисленных документов, больше - уже с QR-кодами или ПЦР-тестами.

Если QR-кода нет, можно предъявить ПЦР-тест

У посетителей областных музеев QR-коды требовать не будут. Экскурсии на открытом воздухе будут проводиться при численности группы не более 20 человек в "красной" зоне и 25 - в "желтой". Нормы для музейных помещений: не более одного посетителя на семь квадратных метров в "красной", и четыре квадратных метра - в "желтой" зоне. Социальная дистанция - полтора метра.

По новым правилам ограничено число участников и зрителей спортивных мероприятий. В "красной" и "желтой" зонах общее их число не должно превышать 500 человек, при этом каждый должен иметь QR-код или ПЦР-тест.

Представители фитнес-индустрии уже обратились к губернатору Ленобласти с просьбой отменить новые правила для фитнес-клубов, которые, по примерным подсчетам, могут потерять до 90 процентов клиентов и столкнуться с ситуацией, когда граждане начнут требовать возврата средств за невозможность использования ранее купленных абонементов. Им навстречу не пошли.

Что касается тех, у кого есть официальные медотводы от прививки. Справка о наличии противопоказаний к прививке, как подчеркнул Емельянов, - не альтернатива QR-коду. Люди с медотводом могут являться переносчиками новой инфекции. Поэтому отдельных правил для посещения не предусмотрено.

Ну а граждане, не зарегистрированные на "Госуслугах" или имеющие трудности в обращении с интернетом, но прошедшие полный курс вакцинации, могут в качестве документа предъявить сертификат о вакцинации.

Напомним, что ранее Ленинградская область разделена в зависимости от ситуации с заболеваемостью коронавирусом на "зеленую", "желтую" и "красную" зоны. Сейчас в "зеленой" - ни одного района, в "красной" - Бокситогорский, Гатчинский, Всеволожский, Тихвинский, Сланцевский, Киришский, Сосновый Бор. Остальные - в "желтой".

Между тем

Похожие меры введены в Санкт-Петербурге. Только предоставлять нужно либо QR-код о полном курсе вакцинации, либо QR-код о перенесенном заболевании, либо предъявлять справку о медотводе от вакцинации. Требования также отнесены к гражданам, достигшим 18 лет. Уже с 1 ноября на конгрессно-выставочные и спортивные мероприятия численностью более 40 человек будут пускать по QR-кодам, с 15 ноября в этот список добавятся фитнес-клубы, бассейны и прочие спортивно-оздоровительные учреждения, а также театры, цирки, концертные залы, музеи, выставки. Торжественная церемония регистрации брака с 15 ноября будет тоже проходить с учетом новых требований.

А с 1 декабря условие вводится для общепита (кроме точек, расположенных на предприятиях, а также на вокзалах и в аэропорту), различных торговых точек и при заселении в дома отдыха. Впрочем, войти и совершить покупки без QR-кода можно будет в аптеках, продовольственных магазинах, точках, реализующих товары первой необходимости, а также в магазинах, не имеющих зала обслуживания. Аналогично с автозаправками: QR-коды требовать на них не должны.