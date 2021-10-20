На дне Баренцева моря найдены погибшие в годы Второй мировой войны корабли

Комплексная экспедиция Северного флота и Русского географического общества обнаружила на дне Баренцева моря корвет "Блюбелл", эсминец "Матабеле", сторожевик "Пассат" и судно, которое может быть рыболовным траулером РТ-67 "Молотов".

Подтверждены координаты ранее обнаруженного сторожевого корабля "Туман".

Находки сделаны специалистами научно-исследовательской группы гидрографического судна "Ромуальд Муклевич".

Корабли находят там, где в годы войны проходили маршруты северных конвоев.

Один в море воин

Все найденные на морском дне корабли, суда и субмарины на дне и останутся. Поднять их невозможно, корпуса не выдержат подъема. Да и не стоит ничего поднимать. Надо возложить венки на воду, а главное - знать и помнить подвиги моряков.

Венки североморцы на воду возложат, а вот совершить интеллектуальный подвиг, открыв душу для новых знаний, - это наша задача. Итак, что мы знаем о находках?

Вполне логично, что нам ближе и понятнее подвиг сторожевика "Туман". Август 1941-го, "Туман" - бывший траулер. Встретил в Кильдинском проливе три немецких эсминца. Принял бой. У эсминцев - 127-мм орудия: по пять артустановок с дальностью стрельбы 17,4 км снарядом весом 28 кг. У нашего - пара 45-мм пушек, которые стреляли на 9 км снарядами массой от 1,4 до 2,1 кг. Это как если бы вы вышли с ножом против стаи гопников, вооруженных автоматами. Результат боя предсказуем. Но наши смело и дерзко бились 1,5 часа и ушли на дно с поднятым флагом.

Но если о подвигах и судьбе наших моряков мы что-то знаем, то о кораблях с непривычными английскими названиями - почти ничего. Восполним пробел.

Героический HMS Bluebell в переводе звучит как Его Величества корабль... "Колокольчик". Фото: wikipedia.org

В феврале 1945 года британский корвет "Блюбелл" (Bluebell) прибыл в Мурманск в составе группы кораблей охранения.

Корабль со славной биографией: сражался с "волчьими стаями" (это немецкие субмарины из разных эскадр, собранных для атаки конкретного конвоя) в Атлантике и в Заполярье, поддерживал огнем высадку союзников на Сицилию и в Нормандии. Погиб в Кольском заливе 17 февраля 1945 года, защищая конвой RA-64. Небольшая ремарка. Если о конвоях под обозначением PQ мы что-то слышали, то конвои RA - темный лес и немцы. RA-64 - это американские транспортные суда в сопровождении британских и канадских кораблей. Шли из Мурманска в Шотландию. Немцы атаковали его с воздуха, затем натравили "волчью стаю". "Блюбелл" был торпедирован немецкой подлодкой. Ушел под воду спустя 30 секунд после атаки. На борту находились 86 человек. Выжил всего один.

По законам "волчьей стаи"

Убийцы "Блюбелл" известны. Это экипаж субмарины U-711 капитан-лейтенанта Ганса-Гюнтера Ланге. Ланге стрелял акустической самонаводящейся торпедой. Британцам не повезло: на корвете сдетонировали свои глубинные бомбы.

В мемуарах кавалер Рыцарского креста Ланге признается, что уже осенью 1944 года понял: война проиграна. Но суда в составе "волчьих стай" он топил до мая 45-го. Вдумайтесь: 30 апреля Гитлер покончил с собой, 1 мая над рейхстагом поднят красный флаг, 2 мая Берлин капитулировал. А 4 мая Ланге отправляет на дно британские плавбазу и танкер.

1 ноября 1942 года, корабль Северного флота в Баренцевом море. Фото: РИА Новости

Но в тот же день его U-711 наконец удалось уничтожить. Лодка стояла на рейде, большая часть команды была на пирсе. Налетели британские самолеты... До 40 членов экипажа на берегу погибли, но восемь подводников на борту, включая Ланге, уцелели, хотя лодка позже затонула.

Да, может сложиться впечатление, что Ланге убивал только британцев. Отнюдь. В Арктике он нападал на наши корабли. Да и понятие "наши" тогда было шире, чем сегодня. Пример: U-711 торпедирует американский транспорт "Тайлер", на борту которого 80 советских военных моряков. Судно раскалывается на три части, две из которых быстро тонут. А дальше... Если увидите такое в кино - не поверите, скажете: фантазия. Но это факт, выжившие советские моряки превращают оставшуюся на плаву корму в огневую точку: ведут огонь из уцелевшего орудия до тех пор, пока не подходит подмога - братья по оружию, три британских эсминца...

И кто тут наши? А все: американцы, англичане, русские. Может, в этом героическом прошлом удастся найти вакцину для исцеления нынешних политических недугов?

Событие

В Норвегии открыли памятник шестерым советским летчикам, погибшим в 1944 году: в густом тумане самолет врезался в скалу. Наши перегоняли самолет-амфибию "Каталина" из США в Мурманск через Исландию и были одеты в американскую военную форму. Немцы захоронили на местном церковном кладбище. А после войны похоронная служба армии США эксгумировала и перезахоронила на военно-мемориальном кладбище "Арденны" в Бельгии. Памятник - 2,5-метровая стела с бронзовым барельефом работы Студии военных художников имени Грекова.

Кстати

Ирония судьбы: операция, в ходе которой наконец-то утопили субмарину U-711, называлась "Правосудие". Но ирония злая. В мае 1945-го командира этой лодки Ланге отправили в британско-норвежский лагерь для военнопленных. Аж... на три месяца. Уже в августе он был освобожден. В конце 1950-х его взяли на военный флот ФРГ. А в 1964-м он стал командующим подводным флотом ФРГ.

...Историю нельзя изменить. Но знать ее, право, стоит. Ну хотя бы для начала - как дополнение к самым актуальным проектам Северного флота и Русского географического общества.

Факты

* Северный флот за войну потерял 23 подводных лодки, из них 13 пропали без вести.

* В наши северные порты прошло 792 транспорта и 739 в обратном направлении. Не дошли до портов назначения 90 судов.

* В Германии с 1935 по 1945 год построили 1170 подводных лодок. "Кригсмарине" (германский подводный флот) за войну потерял 770 субмарин в бою, 220 были затоплены экипажами, остальные сдались в плен.