На окраине Архангельска заметили медведя

В службу 112 Архангельской области позвонил житель поселка Талаги, примыкающего к городской черте столицы Поморья. Он сообщил, что во дворе его частного дома бродит медведь.

"Хозяева решили, что ломится вор, вышли и спугнули хищника, но, когда поняли, с кем имеют дело - стало страшно. Ведь медведь - это один из самых умных и хитрых хищников, устраивающий засады, применяющий свои "методы охоты". И в тот вечер хозяйка уже просто испугалась идти доить козочек - а вдруг медведь где-то рядом? Ведь загородку он уже сломал, да вдобавок перевернул и съел содержимое бака с отходами", - сообщает пресс-служба ведомства.

Информация о медведе передана в полицию, далее она будет переадресована охотнику, который имеет соответствующую лицензию на отстрел зверя.