Новогодний Калининград: 70 процентов мест уже забронировано

В предстоящие новогодние каникулы самый западный регион - Калининградская область - готовится принять минимум 60 тысяч туристов. Это оценка регионального министерства культуры и туризма.

Как сообщили "Российской газете" в ведомстве, рост турпотока прогнозируется минимум на 10 процентов к прошлогоднему, а в январские каникулы 2021-го область посетили примерно 53 тысячи человек. Свои коррективы, конечно, может внести.

Скучать не придется

Традиционно среди гостей региона будет много молодежи. Однако на сегодня специальных туристических программ для студентов, приезжающих на новогодние праздники, нет, по информации туристических компаний региона и Туристского информационного центра.

- Но идея хорошая и, думаю, нашим туроператорам следует подумать над таким турпродуктом, - считает министр культуры и туризма региона Андрей Ермак. - Мы точно знаем, что Калининград пользуется большим спросом у туристов-миллениалов, которые, как правило, путешествуют самостоятельно, не прибегая к услугам туроператоров.

Но в любом случае, скучать молодым в Янтарном крае не придется, хотя сейчас трудно сказать, какие события получится организовать во время каникул. В прошлые новогодние дни с учетом всех противоэпидемических требований в Калининграде и городах области прошло более трехсот мероприятий. В том числе - спектакли, ярмарки на открытом воздухе, выставки, квесты. В этом году, надеются в региональном министерстве культуры и туризма, тоже удастся порадовать в праздники гостей и жителей региона.

Такого замка вы не видели

Что касается новых туробъектов, то абсолютным нововведением осенне-зимнего сезона в министерстве назвали организованные экскурсии в замок Тапиау.

Единственная сохранившаяся в регионе тевтонская цитадель, много лет служившая исправительной колонией, была недоступна для посещения. Недавно завершился процесс перевода из замка заключенных. А сам он был передан Калининградскому областному историко-художественному музею, сотрудники которого будут проводить экскурсии.

- Это абсолютно уникальное предложение не только в масштабах нашей области, но и всей страны. Сохранившейся замок XIV века, стены которого посещали "сильные мира сего" на протяжении столетий, - подчеркнул Андрей Ермак. - Пока турпоток ожидаемо будет небольшим: пройдет отработка маршрута в тестовом режиме, а в 2022 году замок станет заметным центром притяжения туристов.

Квесты и дегустации

Местные турфирмы предлагают экскурсии для студентов, правда, их ассортимент и цены практически не отличаются от "общечеловеческих": вечерние экскурсии, предложения квестов, дегустаций и других интерактивных программ.

Вот разве что обещают показать "самые популярные в России фотолокации для Instagram". Но их и так несложно найти - это топовые достопримечательности: готический кафедральный собор на острове Канта с могилой знаменитого философа, набережная исторического флота музея Мирового океана, брутальные стены башни Дона - музея янтаря или форта № 11 "Денхофф", превращенного в интерактивное музейное пространство.

Лебеди среди кораблей

За пределами областного центра тоже достаточно интересных локаций, в том числе и не таких избитых, как закат на Балтике или танцующий лес на Куршской косе (который, кстати, сейчас недоступен для туристов до следующего года из-за реконструкции маршрута).

Многое доступно легким на подъем людям с помощью общественного транспорта, арендованного автомобиля или экскурсионного автобуса.

И лебеди в Балтийске, плавающие среди военных кораблей. Балтийская коса с ее громадными ангарами заброшенного аэродрома Нойтиф и остатками крепости. Конный завод "Георгенбург", где выращивают знаменитых тракененских и ганноверских лошадей. Титанические заброшенные шлюзы Мазурского канала. Вид на огромный карьер янтарного комбината - единственного в мире предприятия, которое добывает солнечный камень.

Цены на выбор

Что касается жилья на каникулы, то в самом Калининграде недорогим можно считать отель с двухместным номером от трех тысяч за ночь.

Молодежь предпочитает хостелы, их в городе много. Цена в зависимости от условий и района - от 600 до 1800 рублей.

Стоимость посуточной аренды квартир в этот сезон подскакивает. На однокомнатную начинается от 3 тысяч в сутки, в зависимости от района и длительности проживания.

Бронируют с августа

Сейчас, по данным отельеров, бронирование на новогодние праздники составляет в Калининграде около 70 процентов. При этом некоторые отели еще не открыли активную продажу на этот период.

По данным сервиса поездок и путешествий Туту.ру, авиабилеты в Калининград с датами вылета с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года активно бронируются по России уже с августа. Калининград вошел в число лидеров по бронированию, уступив только Симферополю и Сочи.

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