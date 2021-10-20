Плавучий университет выявил аномальные концентрации газа в Баренцевом море

В Архангельск вернулась 31-дневная морская геолого-геофизическая экспедиция "Обучение-через-исследования" Плавучего университета ЮНЕСКО-МГУ. Ее участники на научно-исследовательском судне "Академик Николай Страхов" собрали сведения, которые помогут восстановить историю развития покровного оледенения в районе Баренцева моря, а также составить долгосрочный прогноз изменений климата планеты.

Организаторы проекта - геологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова и Институт океанологии РАН, а также Министерство науки и высшего образования РФ. Экспедиция прошла в рамках мероприятий Года науки и технологий. Среди ее участников - ученые, студенты, специалисты из университета Осло, МГУ, Балтийского федерального университета, Российского государственного университета нефти и газа, Института океанологии имени Ширшова и других научных учреждений.

По информации пресс-службы Министерства науки и высшего образования РФ, в ходе экспедиции были исследованы участки Баренцева моря между архипелагами Новая Земля и Земля Франца Иосифа: изучены рельеф дна, состав донных илов и придонных микробных сообществ, определили фоновые концентрации природного метана, выявлены аномальные зоны фокусированной разгрузки углеводородных газов, отобраны сотни образцов для дальнейших исследований в лабораториях. Общая площадь, на которой были проведены работы, составила более 110 000 квадратных километров.

Как рассказала научный сотрудник учебно-научного центра ЮНЕСКО-МГУ по морской геологии и геофизике МГУ Марина Соловьева, в Баренцевом море сохранилась потрясающая летопись, написанная могучими ледниками прошлого: форма и положение моренных гряд, причудливые борозды айсбергового выпахивания, масштабные осадочные призмы, песчаные озы и глубоко врезанные туннельные долины. Между тем высокотехнологичное оборудование НИС "Академик Николай Страхов" позволяет детально наносить на карту особенности донного рельефа. В итоге ученые восстановят историю развития покровного оледенения в этом районе и спрогнозируют климат будущего.

"Исследования прошли в непростых условиях арктической осени. За плечами студентов и ученых ― два крупных шторма и круглосуточная работа в неспокойном море при ежедневно надвигающейся полярной ночи. Более половины участников впервые в жизни поднялись на борт научного судна месяц назад и во время рейса освоили несколько новых для себя методов геолого-геофизических исследований, на равных работали в научных отрядах, приняли участие в настоящих открытиях и, как отметили опытные участники экспедиции, смогли почувствовать настоящую Арктику", - сообщает Миннауки и высшего образования РФ.

Справка "РГ"

В июне 1991 года на НИС "Геленджик" Министерства природных ресурсов Российской Федерации в море вышел первый рейс самого первого Плавучего университета с учеными, преподавателями и студентами геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и ведущими европейскими экспертами в области морской геологии на борту. Так по инициативе России было положено начало уникальному явлению в сфере морских наук и образования, развившемуся в целую образовательную технологию. Главный ее принцип ― "Обучение через исследования" (англ. "Training-through-Research", аббревиатура TTR) ― получил признание и широко применяется в настоящее время не только в России, но и во всем мире, а буквы TTR давно стали символом самых высоких научных достижений молодых ученых и студентов.