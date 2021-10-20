В гостиницах Заполярья начнут требовать QR-коды

С 30 октября в Мурманской области заселиться в гостиницу можно будет только после предъявления QR-кода сертификата вакцинированного от COVID-19 или переболевшего этой инфекцией. Об этом сообщили в региональном оперштабе по эпидемиологической безопасности.

- Это связано, в том числе, с объявлением нерабочих дней во всей России с 30 октября по 7 ноября, что может привести к увеличению потока туристов в регион, - отметили в оперштабе. - Чтобы снизить риски распространения коронавируса, региональное правительство усилит контроль исполнения правил размещения.

Накануне губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил, что с 30 октября в регионе будет введен режим самоизоляции для невакцинированных граждан возрастной категории 65+ на четыре недели. Не соблюдать режим самоизоляции люди старшего поколения смогут в том случае, если они переболели коронавирусом и с момента выздоровления еще не прошло полгода.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова призвала граждан воздержаться от поездок в другие регионы и соблюдать масочный режим.