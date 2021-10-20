Около тридцати дорожных объектов региона общей протяженностью порядка 210 километров будут отремонтированы до конца 2021 года в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". На эти работы выделено 3,2 миллиарда рублей. Большой дорожный ремонт в самом западном регионе идет по плану.

- На региональных и муниципальных дорогах в рамках нацпроекта уложено 75 процентов от общего объема асфальтобетонного покрытия дорог. Работы на всех законтрактованных объектах ведутся в соответствии с установленными сроками, - рассказала министр развития инфраструктуры областного правительства Евгения Кукушкина. - За счет экономии средств от проведения конкурсных процедур мы включили улицу Лесную в Калининграде, по которой контракт заключен и работы планируется выполнить до конца 2021 года. На следующий год запланировано отремонтировать 17 дорожных объектов.

К октябрю уже завершены работы на улицах Виктора Гюго и Маршала Баграмяна в Калининграде, улицах Серебровской в Балтийске и Советской в Янтарном, а также на двух областных автодорогах: Советск - Гусев и Щукино - Жилино - Лунино - Весново.

До конца года будет закончен капремонт Автомобильной улицы в Калининграде. Еще три улицы областного центра, где сейчас идут работы, - Судостроительная, Павлика Морозова и Транспортная, - по плану будут отремонтированы в 2022 году.

К зиме должен закончиться ремонт дорог Гвардейск - Неман - граница Литовской Республики - Славск, Низовка - Каштановка, Калининград - Крылово через Правдинск, Луговое - Нивенское - Садовое - Богатово. Также до конца года по плану будут отремонтированы участки дорог Большаково - Черняховск, Зеленоградск - Приморск через Светлогорск и Полесск - Большаково. На последней удастся отремонтировать еще 18 "лишних" километров благодаря тому, что из резервного фонда правительства России на ремонт дорог Калининградской области было выделено дополнительно 200 миллионов рублей.

Ремонт не ограничивается новой дорожной одеждой, обновляется вся инфраструктура, обеспечивающая безопасность движения

Продолжается ремонт самой протяженной дороги региона - Калининград - Знаменск - Озерск - Гусев - Добровольск - Неман. За прошедшие годы была отремонтирована часть дорожного полотна от поселка Аблучье до Озерска и от Комсомольска до Знаменска, в 2021-м приступили к 40-километровому участку от Знаменска до автодороги Черняховск - Крылово. Работы на этой трассе ведутся не первый год и завершатся окончательно в 2024-м.

Ремонт не ограничивается новой дорожной одеждой. Специалисты обновляют всю инфраструктуру, обеспечивающую безопасность дорожного движения. На объектах нацпроекта уже установлено около пятисот новых дорожных знаков, на проезжую часть нанесено более 60 километров дорожной разметки. Идет обустройство автобусных остановок с тротуарами, освещением, заездными карманами. Более двадцати таких пунктов уже преобразились.

В частности, как сообщили в региональном министерстве развития инфраструктуры, за счет средств дорожного нацпроекта приводятся в порядок остановки на более чем 30-километровом отрезке дороги Калининград - Балтийск. До сентября следующего года остановочные комплексы появятся в районе кладбища, на повороте у стелы Светловского городского округа, на повороте в Люблино, в районе поселков Боброво, Шиповка, садовых обществ "Ромашка" и Кострово, а также у железнодорожного переезда в Балтийск.

- Мерам безопасности дорожного движения уделяется повышенное внимание, - подчеркнула Евгения Кукушкина. - Устанавливаем светофорные объекты и дорожные знаки, оборудуем пешеходные переходы и дорожки, обновляем разметку, монтируем светоотражающие пояски на придорожные деревья. На областных дорогах по нацпроекту идет монтаж систем автономного освещения, которые позволяют автомобилистам с большого расстояния различать пешеходный переход и выбрать безопасный скоростной режим.

Дорожники уже формируют список объектов на следующий год для ремонта в рамках нацпроекта. В планах - ремонт участка протяженностью 25 километров на дороге от Черняховска через Тельманово, Свободу, Володаровку и до поселка Садовое.

- Также в следующем году мы планируем отремонтировать дорогу, которая идет к озеру Виштынец: от Нестерова, через поселки Воскресенское, Покрышкино, Вознесенское. Общая протяженность - почти 26 километров, - рассказала Евгения Кукушкина. - В Калининграде завершится капитальный ремонт улиц Транспортной, Судостроительной и Павлика Морозова и части трассы Калининград - Полесск. Объекты постепенно будут добавляться с учетом финансирования.

Власти региона использовали средства дорожного нацпроекта для того, чтобы мотивировать подрядчиков качественно содержать дороги после ремонта. Заключено пять так называемых контрактов жизненного цикла по установке и содержанию дорожных метеостанций и один - на обустройство освещения на автодороге Романово - Калининград. Один подрядчик занимается полным циклом - от проектирования до содержания дороги несколько лет после ремонта.

- Мы начали внедрять в регионе такой подход за счет средств нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Например, на дороге Романово - Калининград организация установит освещение и в течение трех лет будет заниматься его содержанием. Тем самым подрядчик сам себя мотивирует делать работу качественно и своевременно, - пояснила Евгения Кукушкина.

По ее словам, преимущества для исполнителя - это возможность получения крупного контракта и снижение затрат за счет качественного проектирования и использования современных технологий. А для бюджета это экономия денежных средств - в среднем порядка 15 процентов, минимизация рисков некачественного проектирования, отсутствие разрыва ответственности за проектирование и строительство и возможность планирования на длительный срок расходования бюджетных средств.

Справка

В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2019-2020 годах в Калининградской области отремонтировано в общей сложности почти 217 километров дорог. Это 39 объектов (14 областных дорог и 25 улиц в муниципалитетах). Финансирование - 4,8 миллиарда рублей, в том числе около двух миллиардов - из федерального бюджета, почти 2,6 миллиарда - из областного, остальное - из местных бюджетов. В 2021 году запланировано отремонтировать порядка 210 километров.

Кстати

В Калининградской области плотность автомобильных дорог - одна из самых высоких в России: в семь раз выше, чем в среднем по стране. Общая протяженность автодорог в регионе - более девяти тысяч километров, в том числе федерального значения - 256 километров, регионального или межмуниципального значения - 4,4 тысячи километров.

Между тем

За последние годы в регионе удалось развернуть беспрецедентное дорожное строительство, в том числе благодаря помощи из федерального бюджета. В частности, Восточная эстакада - важнейший городской проект, обеспечивающий связанность южной части города с северной. Заканчивается второй этап строительства, планируется третий - от стадиона "Калининград" в сторону улицы Дзержинского, одной из самых загруженных в городе. На этом этапе планируется развести автомобильный и железнодорожный транспортные потоки на разные уровни и кардинально решить проблему транспортной доступности одного из крупных районов Калининграда.

В 2020 году завершилось строительство первого этапа Северного обхода Калининграда и началась реализация второго этапа. В дальнейшем планируется замкнуть Окружную дорогу, соединив Северный и Южный обходы областного центра.

Продолжается строительство Приморского кольца. Проект 7-й и 9-й очередей строительства (подъезды к Янтарному и Донскому) переданы в Росавтодор. Начаты подготовительные работы.

Продолжается проектирование 3-й и 6-й очередей кольцевого маршрута (подъезды к Балтийску и Светлому). 11-я очередь Приморского кольца - это объект государственно-частного партнерства. Общая его протяженность - более восьми километров, включая 2,6-километровый мост через Калининградский морской судоходный канал, четыре путепровода и две транспортные развязки. Сейчас разрабатывается проектная документация для этого объекта, который позволит вывести весь грузовой транзитный поток из областного центра и сократит расстояние от основных портовых мощностей, расположенных вдоль побережья морского канала, до пунктов пропуска на государственной границе с Польшей.

Акцент

Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области

К дому на Горького

В Калининграде появится новая дорога.

Застройщик, который построит многоквартирный жилой дом на месте заброшенных складов по адресу Горького, 98, в Калининграде, проложит новую дорогу. Она пройдет вдоль южной границы земельного участка в квартал существующих жилых домов. Здесь появится здание в восемь этажей общей высотой 26 метров. Это не превышает среднюю этажность по кварталу.