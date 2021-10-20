В крупных городах России возник дефицит арендного жилья

В столицах регионов РФ резко вырос спрос на аренду жилья, при этом количество вакантных объектов упало. К такому выводу пришли аналитики сервиса "Авито", проанализировав объявления в сегменте найма недвижимости.

Относительно третьего квартала прошлого года спрос вырос на 16 процентов по всем регионам страны. 56 процентов соискателей ищут однушки, двухкомнатные квартиры нужны 28 процентам потенциальных арендаторов, каждый десятый интересуется студиями.

Рост спроса аналитики связывают с изменением условий льготной ипотеки, а также удорожанием недвижимости. Если в прошлом году многие семьи предпочитали купить свою квартиру в ипотеку, то сейчас все больше людей делают ставку на съемное жилье. К тому же, в прошлом году из-за последствий пандемии многие потеряли работу и вернулись к себе на малую родину, сейчас рынок труда восстанавливается, люди вновь приезжают в крупные города и ищут жилье. При этом вакантных квартир в целом по стране сейчас на 20 процентов меньше, чем годом ранее. Часть владельцев недвижимости стали сдавать свои квартиры посуточно или же выставили их на продажу, как только "квадрат" стал расти в цене.

Вся эта ситуация не могла не сказаться на ценах. Так, в Москве спрос за год вырос на 27 процентов, количество объектов под съем уменьшилось на четверть. При этом средняя цена аренды жилья в столице достигла 60 тысяч рублей, это на 33 процента больше, чем годом ранее.

В Петербурге цена съема жилья достигла 28 тысяч рублей, рост составил 27 процентов за год. При этом даже за такие деньги найти квартиру очень сложно. Рост спроса - 53 процента, а количество объектов на рынке упало на 28 процентов.

Этот тренд затронул не только столицы. В Волгограде увеличение спроса - 47 процентов, падение предложения - 19 процентов, правда, цены в городе выросли не столь значительно. Снять квартиру в этом городе можно за 13 тысяч рублей, удорожание за год на 8 процентов.

На 38 процентов выросли в цене квартиры в Казани. Теперь желающим снять жилье в столице Татарстана нужно рассчитывать на арендную плату в 22 тысячи рублей. Примечательно, что спрос увеличился незначительно, всего на 5 процентов, но предложение упало на 35. При сохранении прошлогоднего уровня спроса на 37 процентов снизилось число предложений в Калининграде, в итоге цена выросла четверть, достигнув 25 тысяч рублей в месяц. Значительно подорожала арендная недвижимость в Челябинске. Теперь здесь квартиру можно снять за 13 тысяч рублей, это средняя цена для уральских городов, но год назад было на 18 процентов меньше. Все дело в том, что спрос на жилье в городе вырос на 42 процента, а предложение сократилось на 23 процента.

Единственным крупным городом в стране, где цена аренды жилья снизилась, стал Барнаул. Сейчас снять жилье в столице Алтайского края можно за 9,5 тысяч рублей. В городе также снизилось число предложений в сегменте аренды на 47 процентов. Но при этом сам спрос упал на 7 процентов.

В Ижевске похожая ситуация - спрос упал на 13 процентов, предложение - на 12, но при этом цена выросла на 8 процентов, достигнув 13 тысяч рублей за месяц аренды. В Красноярске спрос на съемное жилье снизился на 17 процентов, предложение - на 31 процент. Но так как число желающих снять квартиры все равно оказалось больше количества готовых их сдавать, то цена аренды выросла на 13 процентов, достигнув 17 тысяч рублей. За столько же можно снять квартиру и в Уфе, здесь спрос снизился на 12 процентов, предложение упало - на 27, как следствие, цена аренды увеличилась на 13 процентов.