В Ленобласти создали портал о здоровом образе жизни

Новости

В Москве выпал первый снег 18:34
В США обнаружен новый вариант коронавируса AY4.2 18:30
"Спартак" ведет в счете после первого тайма против "Лестера" 18:29
Обвиняемого в поджоге машины Росгвардии могут осудить более чем на 3 года 18:24
СМИ: Цукерберга привлекут к даче показаний по делу Cambridge Analytica 18:14
В США зафиксировали новый вариант коронавируса 18:12
Введение в столице COVID-ограничений не повлияет на стабильность экономики 18:06
Вышел трейлер военной драмы "Мария. Спасти Москву" 17:44
Столтенберг: НАТО выступает за диалог с РФ 17:40
Федерация волейбола России убеждена в несознательном нарушении Мусэрского 17:26
В ГД внесен законопроект о ликвидации экологического ущерба компаниями 17:18
Военная база близ Вашингтона закрыта из-за угрозы взрыва 17:11
Цена биткоина побила исторический рекорд 17:06
Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч с "Лестером" 16:59
Крупный финансовый конгломерат назвал рубль лучшей валютой для инвестиций 16:53
Собчак рассказала о допросе после смертельного ДТП в Сочи 16:39
МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды в среду вечером 16:38
ЦБ расширит тарифный коридор по ОСАГО 16:31
Ларису Гузееву выписали из больницы 16:29
Глава Минэнерго спрогнозировал рост энергопотребления в России зимой 16:19
Новак предупредил о грядущем росте цен на помидоры и огурцы 16:15
Новак оценил сроки решения газовых проблем в Европе 16:14
Путин в среду подпишет документ о нерабочих днях в России 16:12
Сроки размещения в Беларуси военных объектов РФ продлили 16:07
МИД РФ назвал теракт в Сирии "наглым вызовом" 15:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
20.10.2021 17:05
Рубрика: Общество

В Ленобласти создали портал о здоровом образе жизни

Текст: Мария Голубкова (Ленинградская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 240(8591)
В Ленинградской области запустили собственную цифровую платформу на тему здорового образа жизни. Новый сервис содержит информацию о спортивных объектах, веломаршрутах и просто интересных для прогулки местах, статьи специалистов и полезные советы.

- Главной целью проекта является приобщение жителей региона к здоровому образу жизни и активному отдыху, - пояснили в областном правительстве. - Инициаторы хотят сформировать цифровую карту действующих в области спортивных объектов, мест активного отдыха, спортивных площадок, культурных точек досуга.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
РАНХиГС: В России растет число приверженцев ЗОЖ

Описания маршрутов можно использовать для подготовки и планирования: указана сложность, доступность, GPS-координаты начальной точки и варианты, как до нее добраться, протяженность и продолжительность маршрута. Еще здесь можно узнать о том, как худеть во сне и чем заменить кофе и чай, а поклонники любых соревнований найдут информацию об актуальных спортивных событиях в регионе. Например, в Гарболово уже 23 октября состоится "Гарботрейл" - соревнования по трейловому бегу и северной ходьбе, а в Токсово на 6 ноября запланирован ночной забег и заезд вокруг озера Хепоярви с фонарями.

Со временем под описаниями маршрутов и анонсами мероприятий появятся отзывы - организаторы проекта предусмотрели возможность оставлять комментарии.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

Главное сегодня

Какие меры по поддержке бизнеса введут в России из-за ковидных ограничений. Главное
В США зафиксировали новый вариант коронавируса
Столтенберг: НАТО выступает за диалог с РФ
Дерипаска прокомментировал обыски в домах его родственников
Цена биткоина побила исторический рекорд
Эпидемиолог ответил на вопросы о ревакцинации
Почему бабушек и дедушек с внуками юридически ничего не связывает