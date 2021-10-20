В Ленобласти создали портал о здоровом образе жизни

- Главной целью проекта является приобщение жителей региона к здоровому образу жизни и активному отдыху, - пояснили в областном правительстве. - Инициаторы хотят сформировать цифровую карту действующих в области спортивных объектов, мест активного отдыха, спортивных площадок, культурных точек досуга.

Описания маршрутов можно использовать для подготовки и планирования: указана сложность, доступность, GPS-координаты начальной точки и варианты, как до нее добраться, протяженность и продолжительность маршрута. Еще здесь можно узнать о том, как худеть во сне и чем заменить кофе и чай, а поклонники любых соревнований найдут информацию об актуальных спортивных событиях в регионе. Например, в Гарболово уже 23 октября состоится "Гарботрейл" - соревнования по трейловому бегу и северной ходьбе, а в Токсово на 6 ноября запланирован ночной забег и заезд вокруг озера Хепоярви с фонарями.

Со временем под описаниями маршрутов и анонсами мероприятий появятся отзывы - организаторы проекта предусмотрели возможность оставлять комментарии.