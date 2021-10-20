В Петербурге появился чат-бот, рассказывающий о маршрутах транспорта

Петербуржцы могут получать оперативную информацию о работе маршрутов общественного транспорта с помощью нового чат-бота.

- В отличие от других информационных транспортных сервисов чат-бот сообщает об изменениях в работе только тех маршрутов, на которые подписан пользователь, - рассказывают в комитете по транспорту. - Например, пассажир ежедневно пользуется двумя автобусами, чтобы доехать от дома до работы и обратно. Можно оформить подписку на эти маршруты и получать информацию только в случае каких-либо изменений. Можно также выбрать несколько видов транспорта.

Подписаться на чат-бота можно в социальной сети Telegram по адресу @spbtransport_bot. Алгоритм прост: надо выбрать вид транспорта, а после через запятую перечислить номера интересующих маршрутов. Если необходимо - проделать такую же процедуру с другими видами транспорта. В случае изменения выбранных пользователем маршрутов чат-бот будет присылать соответствующее информационное сообщение. Подписку можно скорректировать с любой момент.

Пассажиры автобусов, трамваев и троллейбусов могут воспользоваться сервисом, отсканировав QR-код, размещенный в салоне транспорта.