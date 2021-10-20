В Петербурге в онлайн-формате начался международный кинофестиваль

В Северной столице стартовал пятый международный кинофестиваль документального, игрового и анимационного кино о сохранении культурного наследия "Влюбленные в искусство". Руководители фестиваля и члены жюри рассказали о программе и участниках форума.

В прошлом году на конкурс поступило более 300 заявок из разных стран мира. В этом году - более 400 из 21 страны: Германия, Египет, Украина, Турция, Казахстан, Индия, Индонезия, Бразилия. Отборщики - Антонина Стефанская, представитель Каннского фестиваля, и Виктория Цетлина, представитель Московского международного кинофестиваля.

Несмотря на определенные ограничения, молодой фестиваль развивается. Единственное, что в этом году помешало провести полномасштабный конкурс в офлайн-режиме - это пандемия, которая не отступает. Показов в кинотеатрах нынче не будет. Как и торжественного открытия.

"К сожалению, мы не можем сейчас организовывать очные показы, конкурсную программу смотрят только члены жюри, - сообщил генеральный продюсер Илья Михайлов-Соболевский. - Почему не будет онлайн-показов для зрителей? Некоторые режиссеры не дали согласие на это. О фильмах-победителях расскажем на церемонии закрытия, которая пройдет в очном формате 23 октября на Открытой киностудии "Лендок", при соблюдении определенных требований.

Номинации следующие: "Лучший документальный фильм", "Лучший игровой короткометражный фильм", "Лучший дебют", "Кино в онлайн" (фильмы, снятые специально для интернет-платформ).

Какие подготовлены призы? Главная награда - "Золотой Стефан", работа петербургского скульптора Вадима Мальцева. Журналистам показали (пресс-конференция проходила в онлайн-формате) статуэтку гран-при. Победители во всех номинациях получат красивые стеклянные статуэтки. Будет и еще один приз - режиссеру-победителю - грант на 100 тысяч рублей.

Программа опубликована на сайте фестиваля. В планах - организовать "Эхо фестиваля "Влюбленные в искусство", показать в онлайн-формате лучшие работы (при согласии их авторов).

"Программа сильная, отобраны хорошие работы, - считает председатель жюри Феликс Михайлов, продюсер, режиссер, художественный руководитель "Ленинград-центра". - Надеюсь, будут споры - кто достоин призов. Трудно будет выбрать из этих картин явных лидеров и одного победителя, заслуживающего гран-при".

Много дебютантов участвует в конкурсе. Присланы фильмы, посвященные выдающимся людям - например, Даниилу Хармсу. И нашим современникам: братьям Буровым, уникальным художникам-самородкам, знаменитому ленфильмовцу Сергею Фигнеру, самобытному липецкому художнику Василию Шевченко.

"Мне интересно видеть, как рассказывают о нашем времени художники - опытные или начинающие, в документальном и игровом кино, насколько меняется язык изложения, сохраняются ли традиции российского кино, какие мотивы двигают человеком, - говорил Феликс Михайлов. - Я порадовался нескольким картинам, внутри которых есть Петербург, рассказано о живущих в этом городе людях. Что-то вспомнил, какие-то вещи открыл для себя заново. Еще одно мое наблюдение, неожиданное для меня открытие - среди создателей фильмов об искусстве, режиссеров и операторов, большинство - представительницы слабого пола, женщины".

Член жюри Валерий Рузин, продюсер, почетный кинематографист России, президент Евразийской Академии телевидения и радио, поделился своим мнением: "Вспоминаю первый фестиваль (2017 год) и смотрю сегодняшнюю программу, пятого фестиваля. Это, можно сказать, небо и земля. Фестиваль вырос необычайно, вобрал в себя практически весь мир - посмотрите: 21 страна нынче представила фильмы влюбленных в искусством - превратился в диалог культур, стал уникальным явлением. Это особенно важно, когда ограничены наши передвижения по миру. Много интересных работ, будет о чем поговорить с коллегами по жюри.

"Я уже посмотрел несколько работ, - рассказал член жюри Павел Данилов, доцент Санкт-Петербургского Института кино и телевидения. - Есть очень любопытные - из Португалии, Польши, например, из России. Общая их тематика - любовь к искусству: это и живопись, скульптура, и проза, поэзия, и кино. Радует, что в программе фильмы и студентов нашего института.

В жюри также вошли: генеральный директор продюсерского центра "Хорошо Продакшн" Наталия Иванова, журналист, телеведущая, режиссер Анастасия Дьякова, режиссер, продюсер анимационного кино Дмитрий Семенов, президент Академии телевидения и радио Армении Армине Авдалян.