В Петербурге выход из станции метро закрыли из-за дождя

В Петербурге закрыт выход из станции метро "Площадь Восстания" в сторону Московского вокзала, сообщает пресс-служба подземки Северной столицы.

Пассажирам предлагают воспользоваться выходом в сторону Лиговского проспекта.

Дождь в Петербурге идет с утра. По данным ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, погоду в городе определяет теплый атмосферный фронт с запада.

Помимо дождя, в Петербурге наблюдается сильный ветер, отдельные порывы достигают 17 метров в секунду. 21 октября погода еще сильнее ухудшится. Петербургское управление МЧС предупредило горожан о ветре и дожде.