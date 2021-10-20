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20.10.2021 22:01
Рубрика: Происшествия

В Петербурге выход из станции метро закрыли из-за дождя

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге закрыт выход из станции метро "Площадь Восстания" в сторону Московского вокзала, сообщает пресс-служба подземки Северной столицы.

Фото: iStock
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Пассажирам предлагают воспользоваться выходом в сторону Лиговского проспекта.

Дождь в Петербурге идет с утра. По данным ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, погоду в городе определяет теплый атмосферный фронт с запада.

Помимо дождя, в Петербурге наблюдается сильный ветер, отдельные порывы достигают 17 метров в секунду. 21 октября погода еще сильнее ухудшится. Петербургское управление МЧС предупредило горожан о ветре и дожде.

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