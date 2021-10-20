В Поморье открыли памятник писателю Федору Абрамову

Памятник русскому писателю Федору Абрамову открыли в Пинежском районе Поморья. Этот мемориал Федору Александровичу в селе Карпогоры стал первым и единственным. Решение о его установке на центральной площади было принято в канун 100-летнего юбилея писателя, отмечавшееся в 2020-м.

Одним из первых памятник Федору Абрамову увидел племянник писателя Владимир. Фото: Ольга Першина

Пинежане собирали деньги на памятник всем миром. Кроме того, средства были выделены из областного бюджета. В бронзу Федора Александровича "одел" петербургский мастер Ярослав Барков. Автор смог передать бурливый абрамовский характер: писатель сел отдохнуть, но при этом явно торопится, по привычке закинув на плечо пиджак. По словам главы регионального отделения Союза писателей Владислава Попова, кажется, что Федор Александрович "сейчас встанет с лавочки и широкими, бодрыми шагами куда-то направится".

На открытие памятника собрались земляки из Верколы, родного села Абрамова. Приехал его племянник Владимир - сын брата писателя Михаила, ставшего прообразом главного героя эпического цикла "Пряслины".

Памятник сделан на одном из литейных заводов Урала. Скамейку выполнили в форме деревянного конька

Памятник сделан на одном из литейных заводов Урала. Скамейку мастера выполнили в форме деревянного конька, который на Пинежье украшает крыши домов и носит название "охлупень". Федор Абрамов очень любил лошадей и относился к ним с особым трепетом. Кстати, на коньке, рядом с увековеченным в бронзе Федором Александровичем, специально оставлено место для читателя: здесь можно, к примеру, взять его книжку в только что отреставрированной рядом библиотеке имени Абрамова, сесть рядом с ним и поискать ответы на бессмертный вопрос: "Как жить? С ощущением последнего дня и всегда с ощущением вечности".