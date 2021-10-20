В столице Поморья близится к завершению сезон дорожных работ. Что успели в 2021-м? Сколько новых километров запланировано сделать в следующем? Власти города проводят мониторинг работы подрядчиков. В свою очередь "Российская газета" проверила, как изменились улицы областного центра за шесть последних месяцев, и узнала о планах на 2022 год.

На улице Мещерского со словами благодарности к Дмитрию Мореву обратилась архангелогородка Фаина Гуськова: сказала спасибо за новый широкий тротуар. Фото: Павел Кононов

Напомним: большой дорожный ремонт в Архангельске начался ранней весной: 12 апреля на модернизированном асфальтобетонном заводе прозвучал гудок, давший старт дорожному нацпроекту. В рамках основного контракта на обновление архангельских улиц в 2021 году было выделено 450 миллионов рублей: предстояло привести в порядок семь участков дорожной инфраструктуры общей протяженностью 12,7 километра. Более того, в августе город получил дополнительные деньги:

- По второму контракту средства выделены из резервного фонда правительства, сумма в 189 миллионов рублей позволяет отремонтировать еще 10,2 километра дорог. Работы планируют завершить до 31 октября, - сказал исполняющий обязанности заместителя главы Архангельска по инфраструктурному развитию Александр Лидер.

В списке - фрезерование, замена старого асфальтобетонного покрытия на износостойкое, а также замена 180 люков на современные, с плавающей конструкцией. Кроме того, будут установлены новые остановочные комплексы, дорожные знаки, светофоры, обустроены тротуары. Всего планируется привести в порядок 22 улицы:

- Из большого списка территорий на первом этапе выбраны самые проблемные. Перечень составлялся по фактическому состоянию улично-дорожной сети города, где наблюдается самый высокий износ дорожного полотна. Безусловно, при выборе улиц мы проанализировали сигналы, которые поступали от горожан, - сообщил глава Архангельска Дмитрий Морев.

Ездить стало комфортнее

А пока в планах дорожных работ 2021 года не поставлена точка, глава города продолжает проверять их ход. Так, в сентябре мэр проинспектировал ремонт улиц Соломбалы. Здесь были выявлены хоть и незначительные, но недоработки: требовалось установить несколько дополнительных знаков, завершить нанесение разметки. Тем временем в проект работ на Маймаксанском шоссе не вошло устройство асфальтированных подходов от тротуара до автобусных остановок. Дмитрий Морев обратился к подрядчику с просьбой сделать их дополнительно:

- В целом качество работ удовлетворяет требованиям к современному ремонту. По выявленным замечаниям мы дали подрядчику срок до конца месяца. Гарантийные обязательства сохранятся в течение четырех лет, и мы ежегодно будем оценивать состояние отремонтированных дорог, - подвел итог глава.

Из большого списка дорог для ремонта на первом этапе выбраны самые проблемные

Кстати, результаты дорожного обновления заметили и горожане. "Ездить стало гораздо комфортнее - не нужно выруливать между колдобинами. Жаль, лихачить многие начали", - пишут архангелогородцы в соцсетях. В свою очередь журналисты "РГ" проехали по центральному Троицкому проспекту - дорога отличная, правда, за рамками остался пока участок в районе улиц Вологодской и Шубина: надеемся, что на следующих этапах нацпроекта его тоже приведут в порядок.

Тем временем на Маймаксанском шоссе ремонт завершен. На улице Беломорской Флотилии в Соломбале преобразился участок от проспекта Никольского до набережной Седова: обновлено дорожное покрытие, с двух сторон сделаны тротуары. А на левом берегу Двины теперь сложно узнать когда-то непроезжую Магистральную улицу: не только дорога, но и нормальные тротуары здесь появились впервые в истории! Как и современные остановочные комплексы со встроенными урнами.

Недавно подрядчики сдали городу еще один "пакет" отремонтированных участков на улицах Гайдара, Русанова и Победы: их приняла комиссия, в составе которой - представители министерства транспорта региона и городской администрации, депутатов Архангельской гордумы, сотрудников ГИБДД, строительного контроля, общественности.

Кстати, самый масштабный ремонт в этом году проведен не в центре, а на дальней архангельской окраине, в Маймаксе. Улица Победы -одна из наиболее длинных в городе, она раскинулась вдоль маймаксанского рукава Северной Двины на семь с лишним километров. Здесь дорожники выполнили фрезерование старого покрытия проезжей части, уложили выравнивающий слой с применением армирующей геосетки и верхний слой дорожного покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, установили монолитный бортовой камень, оборудовали тротуары.

По такому же принципу отремонтирована и улица Гайдара: практически на всем ее протяжении уложен новый "монолит", обновлены дорожные знаки. Плюс к этому в районе городской поликлиники N 1 корреспонденты "РГ" оценили дополнительные парковочные места: очень актуально, с учетом привычной борьбы автомобилистов "за местечко" в окружающих поликлинику дворах.

Водоотвод по гарантии

Зарядившие в октябре осенние дожди выявили на архангельских улицах проблемы, которых дорожники не увидели ранее. Недавно городские власти провели мониторинг только что отремонтированных участков. Оказалось, что на улице Победы в Маймаксе пешеходный переход в районе остановки "Поликлиника N 3" залит водой.

На прошлой неделе "Севдорстройсервис" приступил к устройству водоотвода - дорожники проложат под тротуаром водоотводную трубку:

- Первый выявленный недочет - подтопление пешеходного перехода у остановки. Незамедлительно была поставлена в известность подрядная организация, которая в рамках гарантийных обязательств организует водоотвод. Необходимо учитывать, что дренажно-ливневая канализация на улице Победы отсутствует, и построить ее с нуля в рамках ремонта невозможно. Поэтому водоотведение организуется с помощью уклонов, трубок под тротуарами и монолотков вдоль проезжей части, - пояснил заместитель начальника управления транспорта и дорожного хозяйства Алексей Калашников.

В управлении продолжат мониторить работу подрядчиков: при выявлении недочетов их будут устранять по гарантии без дополнительных затрат из бюджета.

Новые километры 2022-го

Тем временем в администрации Архангельска сформировали предварительный список участков улично-дорожной сети, которые приведут в порядок в следующем году.

Комплексный ремонт запланирован на девяти участках, а покрытие проезжей части заменят на трех.

- На реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2022 году столице Поморья из вышестоящих бюджетов выделено 409 миллионов рублей. Еще 40 миллионов город планирует добавить из своей казны. В первую очередь включены улицы, которые не удалось профинансировать в этом году - Маяковского, Садовая, Шабалина и Вологодская. Также мы учли, что ремонт необходим и на отдаленных территориях - в поселке Гидролизного завода, Турдеевске. Проектирование специалистами выполнено, поэтому торговые процедуры для определения подрядчика состоятся уже в этом году. Так мы сможем приступить к ремонту уже весной, - говорит глава Архангельска Дмитрий Морев.

Более того, сегодня администрация Архангельска договорилась с бизнесом о финансировании работы по проектированию транспортной развязки в районе улиц Советской и Валявкина: ПСД будет выполнена за счет группы "Аквилон" и передана администрации города:

- В Соломбале живет более 35 тысяч архангелогородцев и более 40 тысяч - в Северном и Маймаксанском округах. Многие работают, учатся в центральной части города, поэтому развязка у Кузнечевского моста - важный транспортный узел. Наша цель - увеличить ее пропускную способность, - отметил глава Архангельска.

Напомним: в августе 2020 года по программе развития застроенных территорий группой "Аквилон" на аукционе был приобретен участок с обязательством расселения многоквартирного деревянного дома на улице Валявкина. Сегодня на берегу реки Кузнечихи возводится большой жилой комплекс.

Тем временем

Правительственная комиссия по региональному развитию России одобрила два инфраструктурных проекта Архангельской области по строительству дорог - Поморью будет выделено на это 2,6 миллиарда рублей.

Как сказал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, "Все средства, которые мы получим, будут направлены на то, чтобы обеспечить транспортную доступность к новым жилым кварталам и разгрузить действующую сеть дорог".

- Более двух миллиардов рублей этих инфраструктурных кредитов предназначены Архангельску. Для нас крайне важно продление Московского проспекта и выход через него на улицу Ленина, а затем на Окружное шоссе. Это позволит строить рядом жилье и соцобъекты, в том числе в рамках масштабного инвестропроекта. По срокам предполагается, что в следующем году мы должны выполнить проектирование и во втором полугодии приступить к началу строительства, - сообщил глава Архангельска Дмитрий Морев.

Проект включает три участка: продление Московского проспекта до улицы Энтузиастов, от улицы Энтузиастов до улицы Ленина и реконструкция с расширением улицы Ленина.

Акцент

Фото: Николай Гернет





Плюс две улицы

Отремонтируют на сэкономленные средства.

На ремонт архангельских улиц из бюджета 2021 года дополнительно выделены восемь миллионов рублей (в результате экономии во время электронных торгов). До середины ноября в городе на эти средства планируется привести в порядок две улицы, но уже на южной окраине Архангельска - в округе Варавино-Фактория. Подрядчику предстоит выполнить фрезерование, устройство выравнивающего слоя и верхнего покрытия проезжей части.