Власти Петербурга ищут способ убедить жильцов коммуналок расселиться

Осенняя корректировка городского бюджета позволит улучшить жилищные условия семи тысяч петербургских семей, проживающих в коммунальных квартирах. Однако необходимое условие для этого - согласие на полное расселение. Что делать с коммуналками, жильцы которых не хотят переезжать, в Смольном так и не придумали.

По данным на конец 2020 года, в Северной столице числилось 65 тысяч коммунальных квартир, в которых проживают 218 тысяч семей. Примерно треть из них - 79 тысяч - стоит в городской очереди на улучшение жилищных условий. Планировалось, что в 2021 году новое жилье получат 3,5 тысячи семей - сейчас планы увеличены вдвое, но это все равно капля в море. В настоящее время, как заявил председатель комитета по финансам правительства Санкт-Петербурга Алексей Корабельников, согласие уже дали обитатели 5146 коммунальных квартир. Но даже при условии, что уговорить на переезд удастся всех обитателей коммуналок, такими темпами на их ликвидацию потребуется больше двух десятилетий. А ведь именно отсутствие согласия и есть одна из главных проблем.

Владимир проживает в коммуналке на Колпинской улице с середины 1990-х годов. Квартира - мечта риелтора: три комнаты, три хозяина, окна на сквер, рядом станция метро. Но агенты по недвижимости давно не делают жильцам этой коммуналки никаких предложений - Владимир не согласен на переезд. "Не хочу остаться на улице", - твердит пожилой мужчина. Не убедило его даже предложение соседей нанять отдельного риелтора, который будет защищать только его интересы. Денег на оплату подобных услуг у него нет, а по результатам сделки он платить отказывается: "Обманут!"

Причины не покидать коммуналку - самые разные. Кто-то держится за друзей и соседей, живущих рядом, или даже за привычного врача в поликлинике - для пожилых людей это важно. Кто-то принципиально не хочет переезжать в новостройки. Для заложников подобных ситуаций возможен только промежуточный вариант - квартира останется коммунальной, но тем, кто хочет уехать, город готов оказать материальную помощь. В июле нынешнего года были внесены изменения в постановление правительства Санкт-Петербурга, которое изменило порядок предоставления субсидий жильцам коммуналок.

- Петербуржцы, проживающие в квартирах, где не достигнуто согласие на расселение, также смогут получить из бюджета социальную выплату для покупки собственной квартиры, - пояснили в Смольном. - При этом средства могут быть перечислены на эскроу-счет.

Субсидия на одного человека при расселении составляет 1,2миллиона рублей

К этому варианту, кстати, пришлось вернуться. Раньше субсидию уже предоставляли без условия "все согласны", но тогда квартиры оставались коммунальными - жильцы получали субсидию, а комнату или продавали, или даже оставляли за собой.

Попытка убрать подобную возможность существенно затормозила действие программы. Но и новое послабление, скорее всего, потребует корректировки, уверены эксперты. В настоящее время субсидия при расселении коммунальной квартиры составляет 40 процентов от суммы, которая рассчитывается исходя из нормы предоставления жилой площади - 33 квадратных метра для одиноких, 18 квадратов на каждого члена семьи - и средней рыночной стоимости 89,7 тысячи рублей за метр. То есть одинокий человек может рассчитывать на 1,2 миллиона рублей, семья из трех человек - примерно на два миллиона. Однако таких цен на рынке недвижимости нет уже даже в Ленинградской области, в ближайших к городу жилых массивах. Стоимость квадратного метра в Новогорелово, Кудрово, Буграх колеблется в пределах 120-150 тысяч рублей за квадратный метр, а цена двухкомнатной квартиры стартует от семи миллионов рублей.