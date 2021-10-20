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20.10.2021 09:15
Рубрика: Происшествия

Водитель заплатит штраф за сбитое на лесной дороге животное

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 240(8591)
Если какой-то автолюбитель будет неосторожен на лесной дороге и собьет кого-то из местных обитателей, то будет возмещать рублем вред живой природе. Таких дел немало в судебной практике.
Фото: Iurii Garmash / iStock Фото: Iurii Garmash / iStock
Фото: Iurii Garmash / iStock

Например, в Вологодской области на лесной дороге пенсионер на "УАЗе" сбил медведя и скрылся с места происшествия.

Фото: Из архива Марины Егощенковой.
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Не важно, что авария случилась в глухом углу. Долг водителя - остановиться, сообщить в ГИБДД и ждать. Если жертве нужна помощь, надо ее оказать. Если жертва - медведь, закон не запрещает водителю отбросить свой врожденный гуманизм и держаться от раненого зверя подальше. Раны можно не перевязывать, первую ветеринарную помощь не оказывать. Однако и жать на полный газ, чтобы умчаться за сто километров, запрещено.

Расстояние от ревущего от боли медведя должно быть безопасным, но таким, чтобы водителя не обвинили в оставлении места происшествия. Поскольку условия соблюдены не были, то, как сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, мировой судья назначил водителю наказание в виде года лишения прав. Мало того, департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области через суд взыскал с пенсионера ущерб за медведя.

Как подсчитали чиновники в соответствии с Методикой, в результате гибели одной особи медведя охотничьим ресурсам нанесен ущерб 60 тысяч рублей.

"Истец указал, что водитель транспортного средства, являясь владельцем источника повышенной опасности, должен был проявить особую осмотрительность во время управления транспортным средством и учесть, что автомагистраль проходит по лесной полосе", - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Суд учел имущественное положения ответчика и снизил размер компенсации: с мужчины было взыскано 45 тысяч рублей.

В другом случае в той же Вологодской области суд взыскал 80 тысяч рублей с водителя, сбившего лося. Зверь выпрыгнул на дорогу неожиданно. Однако суд счел, что это не важно: на лесной дороге водитель в любом случае обязан быть особо осторожен.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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