Что и кто помогает отцам-одиночкам многодетных семей

Сегодня в России, по данным Росстата, 650 тысяч одиноких отцов. Больше всего пап-одиночек в Москве, Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Свердловской и Нижегородской областях. Кто они, эти мужчины, успевающие работать, варить борщ, плести косички и лечить бронхит? Чувствуют ли они себя героями?

О том, как гугл-календарь, тайм-менеджмент и любовь помогают справиться с родительскими трудностями, "РГ" рассказали многодетные одинокие папы Антон Рубин, Святослав Чевер и Руслан Хабибуллин.

У Антона Рубина из Самары четверо детей, двое из них уже взрослые. Антон - молодой приемный папа. Его отцовский стаж - четыре года. Со своими детьми он познакомился 10 лет назад. Антон - руководитель региональной волонтерской организации "Домик детства", которая работает с детьми-сиротами и выпускниками детских домов. Приемным отцом Антон стал неожиданно для самого себя.

- Трое моих старших мальчишек - родные братья, воспитанники самарского приюта, куда мы приезжали с разными мероприятиями, - рассказывает Антон. - Я не выделял их из других детей, пока братьев не разделили по разным детдомам, а тут еще оказалось, что у них есть родная сестра.

И Антон стал устраивать им встречи, чтобы дети могли общаться друг с другом.

Активность Антона не понравилась администрации приюта, она отказалась выдать очередное разрешение на посещение братьев. Получив разрешение через суд, он понял, что этот документ будет последним шансом детей видеть друг друга.

- У меня не осталось никакого выхода, кроме как забрать их, чтобы они были вместе, - говорит Антон. - Не было времени сомневаться и обдумывать.

Сделав свой выбор, Антон потерял романтические отношения.

Как чувствовал себя молодой мужчина, который неожиданно для себя обрел четверых детей?

Было невыносимо смотреть, как ревет младший сын, когда его разлучали с братьями

- Об этом думать было некогда, детей нужно было поставить на учет в поликлинику, определить в школы и колледжи, обследовать здоровье, - перечисляет Антон. - У младшей дочери эпилепсия и задержка психического развития (ЗПР), нужно было найти школу. А еще нужно было всех четверых одеть и обуть на все сезоны. Купить школьную одежду, рюкзаки, канцтовары.

Антон говорит, что преодолел этот квест только благодаря тому, что дети у него суперосознанные.

- Я работал с восьми до пяти, параллельно нужно было проходить кучу медобследований и оформлять документы в школу. Пришлось установить гугл-календарь и каждому писать - что-где-когда. Это был мой лайфхак.

Когда началась учеба и закончились все оформления, стало чуть легче.

- Очень быстро пришлось освоить множество разных блюд, - смеется молодой отец. - Сложнее было со школой. Учеба давалась сложно. Первый год я делал с ними уроки каждый день. Были и истерики, ругань, хлопанье дверьми. Но второй год был уже легче. И теперь они почти все делают сами.

На вопрос, зачем ему, молодому мужчине, эти хлопоты, Антон отвечает просто: "Я очень люблю своих детей, не могу без них. Было невыносимо смотреть, как ревет младший сын Антон, когда в приюте его разлучали с братьями. А сейчас у меня столько сил от их любви и благодарности, что у меня нет никаких сомнений по поводу своего отцовства".

Святослав Чевер со своими сыновьями. Фото: Из семейного архива Святослава Чевера

Святослав Чевер из Москвы - приемный отец пятерых детей. Полтора года назад они с супругой развелись. Святослав в одиночку воспитывает троих сыновей, двое детей остались с мамой. Первое время одиночества он вспоминает с юмором.

- Первые дни я был в экстазе - "яжемать", я все могу! - смеется Святослав. - На третий день я понял, что еще один день на кухне, и я скончаюсь. Я закончил готовить обед, а уже надо готовить ужин!

Он научил ребят готовить и составил график дежурств.

- Я скидывал детям рецепты, один готовил борщ, второй макароны по-флотски, но до этого они должны были сходить в магазин и купить продукты, - делится он своим лайфхаком.

На третий день я понял: еще один день на кухне, и я скончаюсь

Дом Святослав разделил на зоны, где каждый отвечает за свое пространство. Мальчишки стараются не подводить друг друга и не устраивать беспорядок. Он делегировал ребятам и другие полномочия. Большие покупки и развлечения согласуются со старшим 17-летним сыном Романом. Он финансовый директор семьи.

- Когда братья приходят к нему со своими "хотелками", Рома говорит: нет, нам это не надо. Мы стали экономить кучу денег, - говорит Святослав.

Средний сын следит за тем, не закончился ли порошок или шампунь. Еще один отвечает за продукты. Тревожный вопрос бесконечных детских болезней папа разрешил по-спартански.

- Когда лечит мама, ты окутан любовью, у тебя теплое одеяло, постельный режим, - шутит Святослав. - Папа дал таблетку, сказал, что температура должна упасть и вообще завтра в школу, - смеется он. Но секрет детского здоровья все же открывает: - Фрукты, физкультура, прогулки на свежем воздухе, выходные на катке.

С уроками у Святослава тоже полный порядок. Два года назад младшему сыну рекомендовали перейти на облегченную программу.

- Парень не тянул вообще, - вспоминает Святослав. - Мы сидели с "домашкой" до часа ночи. Сейчас он в седьмом классе, идет с опережением.

Святослав говорит, что все эти проблемы разрешить было несложно, с чувством одиночества бороться труднее. "Было бы здорово, если бы рядом была Она", - признается одинокий отец, но не унывает - некогда.

Москвич Руслан Хабибуллин воспитывает четверых детей, двое из них - приемные. Решение о приемном родительстве Руслан с женой Лилей принимали вместе. Их старшему сыну было девять, младшему три, когда Лиля погибла.

- У меня был ужасный страх от того, что у детей теперь нет мамы, - говорит Руслан. - Но прежде этого страха на меня обрушился быт - я не знал, где лежат вещи, документы.

Первый год Руслану помогала мама. Чтобы все успевать, ему пришлось сменить работу. Зарплата стала меньше, но гибкий график позволял справляться и все успевать.

Руслан Хабибуллин и его дети. Фото: Из семейного архива Руслана Хабибуллина

- Когда я открыл для себя распределение обязанностей, жить стало проще, - рассказывает Руслан. - На холодильнике у нас висит список - кто за что отвечает.

С учебой и уроками он тоже справился без проблем.

- Мои дети не учатся на пятерки, и я спокоен, - говорит Руслан. - Я не сижу с детьми за уроками, они должны понимать, что учеба - их зона ответственности. Но если они просят помощи, обязательно помогу.

Вопросом, на который у одинокого отца не было ответа, оказалось воспитание.

- Мне казалось, что с детьми что-то не так, - говорит Руслан. - Они не слушаются, балуются.

И он записался к психологу, чтобы исправить детей, но исправил себя.

- Я научился реже наказывать и чаще договариваться с детьми, - рассказывает Руслан. - Я понял, что гибель жены не уменьшила моей ответственности за наше совместное дело, что это мой ресурс, повод не опускать руки и двигаться дальше.

Руслан отучился на психолога и теперь собирается помогать другим приемным родителям.

- Не неси родительство как флаг. У родителей должны быть и свои интересы, и свои увлечения. У меня все это есть. И я никогда не думаю о себе, что я одинокий крутой папа. Я нормальный папа и счастливый человек.