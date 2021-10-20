Что и кто помогает отцам-одиночкам многодетных семей

О том, как гугл-календарь, тайм-менеджмент и любовь помогают справиться с родительскими трудностями, "РГ" рассказали многодетные одинокие папы Антон Рубин, Святослав Чевер и Руслан Хабибуллин.
У Антона Рубина из Самары четверо детей, двое из них уже взрослые. Антон - молодой приемный папа. Его отцовский стаж - четыре года. Со своими детьми он познакомился 10 лет назад. Антон - руководитель региональной волонтерской организации "Домик детства", которая работает с детьми-сиротами и выпускниками детских домов. Приемным отцом Антон стал неожиданно для самого себя.
- Трое моих старших мальчишек - родные братья, воспитанники самарского приюта, куда мы приезжали с разными мероприятиями, - рассказывает Антон. - Я не выделял их из других детей, пока братьев не разделили по разным детдомам, а тут еще оказалось, что у них есть родная сестра.
И Антон стал устраивать им встречи, чтобы дети могли общаться друг с другом.
Активность Антона не понравилась администрации приюта, она отказалась выдать очередное разрешение на посещение братьев. Получив разрешение через суд, он понял, что этот документ будет последним шансом детей видеть друг друга.
- У меня не осталось никакого выхода, кроме как забрать их, чтобы они были вместе, - говорит Антон. - Не было времени сомневаться и обдумывать.
Сделав свой выбор, Антон потерял романтические отношения.
Как чувствовал себя молодой мужчина, который неожиданно для себя обрел четверых детей?
- Об этом думать было некогда, детей нужно было поставить на учет в поликлинику, определить в школы и колледжи, обследовать здоровье, - перечисляет Антон. - У младшей дочери эпилепсия и задержка психического развития (ЗПР), нужно было найти школу. А еще нужно было всех четверых одеть и обуть на все сезоны. Купить школьную одежду, рюкзаки, канцтовары.
Антон говорит, что преодолел этот квест только благодаря тому, что дети у него суперосознанные.
- Я работал с восьми до пяти, параллельно нужно было проходить кучу медобследований и оформлять документы в школу. Пришлось установить гугл-календарь и каждому писать - что-где-когда. Это был мой лайфхак.
Когда началась учеба и закончились все оформления, стало чуть легче.
- Очень быстро пришлось освоить множество разных блюд, - смеется молодой отец. - Сложнее было со школой. Учеба давалась сложно. Первый год я делал с ними уроки каждый день. Были и истерики, ругань, хлопанье дверьми. Но второй год был уже легче. И теперь они почти все делают сами.
На вопрос, зачем ему, молодому мужчине, эти хлопоты, Антон отвечает просто: "Я очень люблю своих детей, не могу без них. Было невыносимо смотреть, как ревет младший сын Антон, когда в приюте его разлучали с братьями. А сейчас у меня столько сил от их любви и благодарности, что у меня нет никаких сомнений по поводу своего отцовства".
Святослав Чевер из Москвы - приемный отец пятерых детей. Полтора года назад они с супругой развелись. Святослав в одиночку воспитывает троих сыновей, двое детей остались с мамой. Первое время одиночества он вспоминает с юмором.
- Первые дни я был в экстазе - "яжемать", я все могу! - смеется Святослав. - На третий день я понял, что еще один день на кухне, и я скончаюсь. Я закончил готовить обед, а уже надо готовить ужин!
Он научил ребят готовить и составил график дежурств.
- Я скидывал детям рецепты, один готовил борщ, второй макароны по-флотски, но до этого они должны были сходить в магазин и купить продукты, - делится он своим лайфхаком.
Дом Святослав разделил на зоны, где каждый отвечает за свое пространство. Мальчишки стараются не подводить друг друга и не устраивать беспорядок. Он делегировал ребятам и другие полномочия. Большие покупки и развлечения согласуются со старшим 17-летним сыном Романом. Он финансовый директор семьи.
- Когда братья приходят к нему со своими "хотелками", Рома говорит: нет, нам это не надо. Мы стали экономить кучу денег, - говорит Святослав.
Средний сын следит за тем, не закончился ли порошок или шампунь. Еще один отвечает за продукты. Тревожный вопрос бесконечных детских болезней папа разрешил по-спартански.
- Когда лечит мама, ты окутан любовью, у тебя теплое одеяло, постельный режим, - шутит Святослав. - Папа дал таблетку, сказал, что температура должна упасть и вообще завтра в школу, - смеется он. Но секрет детского здоровья все же открывает: - Фрукты, физкультура, прогулки на свежем воздухе, выходные на катке.
С уроками у Святослава тоже полный порядок. Два года назад младшему сыну рекомендовали перейти на облегченную программу.
- Парень не тянул вообще, - вспоминает Святослав. - Мы сидели с "домашкой" до часа ночи. Сейчас он в седьмом классе, идет с опережением.
Святослав говорит, что все эти проблемы разрешить было несложно, с чувством одиночества бороться труднее. "Было бы здорово, если бы рядом была Она", - признается одинокий отец, но не унывает - некогда.
Москвич Руслан Хабибуллин воспитывает четверых детей, двое из них - приемные. Решение о приемном родительстве Руслан с женой Лилей принимали вместе. Их старшему сыну было девять, младшему три, когда Лиля погибла.
- У меня был ужасный страх от того, что у детей теперь нет мамы, - говорит Руслан. - Но прежде этого страха на меня обрушился быт - я не знал, где лежат вещи, документы.
Первый год Руслану помогала мама. Чтобы все успевать, ему пришлось сменить работу. Зарплата стала меньше, но гибкий график позволял справляться и все успевать.
- Когда я открыл для себя распределение обязанностей, жить стало проще, - рассказывает Руслан. - На холодильнике у нас висит список - кто за что отвечает.
С учебой и уроками он тоже справился без проблем.
- Мои дети не учатся на пятерки, и я спокоен, - говорит Руслан. - Я не сижу с детьми за уроками, они должны понимать, что учеба - их зона ответственности. Но если они просят помощи, обязательно помогу.
Вопросом, на который у одинокого отца не было ответа, оказалось воспитание.
- Мне казалось, что с детьми что-то не так, - говорит Руслан. - Они не слушаются, балуются.
И он записался к психологу, чтобы исправить детей, но исправил себя.
- Я научился реже наказывать и чаще договариваться с детьми, - рассказывает Руслан. - Я понял, что гибель жены не уменьшила моей ответственности за наше совместное дело, что это мой ресурс, повод не опускать руки и двигаться дальше.
Руслан отучился на психолога и теперь собирается помогать другим приемным родителям.
- Не неси родительство как флаг. У родителей должны быть и свои интересы, и свои увлечения. У меня все это есть. И я никогда не думаю о себе, что я одинокий крутой папа. Я нормальный папа и счастливый человек.
Как поддерживают одиноких отцов в разных странах
Несмотря на то, что около 30 тысяч американских мужчин ежегодно становятся вдовцами, вынужденными в одиночку растить своих детей после того, как их жены умирают от рака, в стране не было ни одной организации, которая могла бы помочь отцам-одиночкам с адаптацией к их новому статусу.
Группа поддержки под названием Single Fathers Due to Cancer, основанная психиатром Дональдом Розенштейном, помогает овдовевшим мужчинам переживать все трудности воспитания ребенка без матери.
В группе проводятся встречи, на время которых отцы могут оставить детей под присмотром персонала центра и поделиться своими переживаниями с оказавшимися в такой же ситуации мужчинами, а также получить консультацию квалифицированных психологов.
Основная цель Single Fathers Due to Cancer заключается в том, чтобы разбить гендерные стереотипы, согласно которым мужчины не отличаются желанием обсуждать свои чувства с другими людьми, не могут плакать и не нуждаются в поддержке. С момента создания участникам группы поддержки даже удалось снять короткий фильм под названием If I Should Not Return, в котором некоторые постоянные члены поделились своими историями о преодолении горя и воспитании детей в одиночку, чтобы вдохновить других отцов, недавно попавших в такую же ситуацию, и заставить их поверить в то, что этот сложный период можно пережить менее болезненно, если не закрываться наедине со своими мыслями. Даже если одинокий отец получает поддержку от родственников или близких друзей, полностью понять тяжесть переживаемых им событий могут только такие же отцы-одиночки, которым в один момент пришлось взять на себя функции воспитания обоих родителей.
В Австрии помощь отцам, вынужденным в одиночку заниматься воспитанием несовершеннолетних детей, готово оказать объединение "АВРОРА" (Verein AURORA), с 1996 года выполняющее функции информационного и контактного центра для овдовевших родителей. На сайте сообщества можно найти предложения по организации совместных поездок, посещению развлекательных мероприятий, информацию о проведении лекций и семинаров, а также список региональных подразделений, в которые одинокие родители могут обратиться за психологической помощью.
В Австралии самой крупной организацией помощи одиноким отцам является Ассоциация одиноких отцов (Lone Fathers Association of Australia). Ее цель заключается в правовой поддержке отцов-одиночек, в особенности в том, что касается получения единоличной опеки.
Кажется, что ближе всего к идеальной модели равных условий для отцов и матерей подошли в Финляндии, где на государственном уровне ежегодно присуждается награда "Лучший отец года", одну из которых в 2019 году, кстати, получил именно отец-одиночка Эрманни Утелл за воспитание сразу четверых своих детей после гибели супруги. Власти Финляндии - по большей части местное министерство социального обеспечения - активно поддерживают серьезное отношение к отцовству. В этой стране родителям обоих полов положен отпуск по уходу за ребенком, несколько недель из общей продолжительности которого выделены специально для пап. День отца для финнов - не просто очередной государственный праздник, а в действительности важный день, ведь в Финляндии отцы уделяют воспитанию своих детей времени даже больше, чем матери.
Совет отцов при детском омбудсмене помог одинокому родителю
Андрей Коченов, руководитель Совета отцов при детском омбудсмене, директор фонда "Истоки":
- Для нас, мужчин, жена в некоторой степени как мама. Каждому человеку важно быть окутанным теплом материнской любви, без женщины нет домашнего уюта, семья сиротеет. Наша программа "Ты не один" придумана для одиноких отцов, мы находим их и пытаемся поддержать, помочь. Мы очень хорошо видим первую растерянность отца, когда он остается один. Бывало, узнав о ситуации потери, сами выходили на вдовца, хотя он еще не просил ни о какой помощи, на опережение старались работать. Но часто именно в этот момент мужчина наиболее уязвим и не идет на контакт, уходя в себя и порой надолго замыкаясь в этом горе.
Еще вчера он брал на себя только мужские заботы, а сегодня ему в одночасье нужно прибавить к этому целый ряд функций - приготовить, постирать, косички заплести - целиком организовать быт. И все это в таком шоковом эмоциональном состоянии растерянности и подавленности. Это очень тяжело.
Одного из первых наших одиноких пап мы увидели в видеосюжете. Фабула нас потрясла. В кадре военнослужащий в форме идет на службу. И все бы ничего, но за ним на работу небольшой колонной идут четверо детей, а пятый у него на руках. Он идет и спокойно комментирует: "Я иду на службу вместе со своими детьми, потому что мне не с кем их оставить, а иначе уволят". Оказалось, совсем недавно в родах умерла его супруга, а отпуск, который ему предоставляли по этому случаю, закончился. Он понимал, если не выйдет на службу, контракт с ним будет расторгнут. Поэтому он взял всех своих детей и пошел на работу. Он не плакал, не бился в истерике, не кричал, что кто-то и что-то ему должен и что все виноваты. Нет, он просто шел на службу и рассуждал.
К этой истории активно подключилась детский омбудсмен, а ныне депутат Госдумы Анна Кузнецова. Она пообщалась с представителями министерства обороны, и ему предоставили дополнительный отпуск, мы помогли купить квартиру этой семье.
Есть такая притча про оленя, который запутался рогами в ветвях дерева. Когда мимо проходили люди, готовые помочь, олень стал лягаться, не принял помощь, решив выбраться самостоятельно. А следом пришли волки и съели его. Нам не надо ждать волков. Надо на стадии, когда нужна помощь, с благодарностью и смирением ее принять.
Установка "я все решу сам" помимо очевидного достоинства имеет и неочевидный изъян. Важно трезво оценивать свои силы и не переходить грань разумности. Мы живем в обществе, где много хороших людей, готовых прийти на помощь. Нет неразрешимых проблем. Но важно не доходить до точки невозврата, когда история заканчивается очень трагично, что люди уходят в пьянство или вовсе накладывают на себя руки. Главное, не впадать в отчаяние, даже если нет близких людей. Помните, вы не одни. Мы рядом.