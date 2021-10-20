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20.10.2021 23:26
Рубрика: Власть

Эксперты "Валдая" обсудили глобальные последствия пандемии

Текст: Екатерина Забродина (Сочи)
Российская газета - Федеральный выпуск № 241(8592)
Пандемия перезагрузила глобальный миропорядок, который со времен окончания Второй мировой войны не переживал столь масштабных потрясений. Какое будущее ждет человечество в этом "дивном новом мире", где произошла стремительная переоценка ценностей свободы, личных границ и роли госинститутов? Об этом говорили участники Международного дискуссионного клуба "Валдай", который собрался на ежегодное - уже восемнадцатое - заседание. На специальной сессии "валдайцы" презентовали доклад "Эпоха пандемии: год второй. Возвращение будущего". Как пошутил его соавтор, программный директор "Валдая" Олег Барабанов, у этой темы есть все шансы стать "хронической".

Современные интеллектуалы заговорили об "отключении глобализации", которая еще недавно воспринималась как будущее, которое уже наступило. Однако оказалось, что человечество вновь стоит на распутье. "В один момент страны захлопнули свои границы, вернулись к политике закрытости. Цифровизация способствовала усилению контроля над гражданами, и у государств - будь то авторитарных или демократических - появился соблазн сохранить ограничения как можно дольше. Термин "биовласть" из абстрактной философской концепции превратился в реальность", - отметил эксперт.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Один из ветеранов клуба "Валдай" международный дипломат в сфере ядерного нераспространения Лассино Зербо признал, что немало государств в разгар кризиса продемонстрировали национальный эгоизм: "Мы видели, как многие мировые лидеры ушли от многосторонней координации действий в борьбе с пандемией, страны действовали разрозненно. В тот самый год, когда мы отмечали 75-летие ООН, проявился острый дефицит доверия внутри мирового сообщества".

Во время дискуссий прозвучало сравнение нашей эпохи с "ревущими двадцатыми". Некоторые аналитики видят в прошлом явные параллели с сегодняшним днем. Отношения между США и Китаем - вот где ткань мировой политики кажется особенно тонкой. На одной из сессий вопрос поставили предельно остро: возможен ли вооруженный конфликт между Пекином и Вашингтоном? На него попытались дать ответ гости клуба, которые стоят по разные стороны геополитических баррикад.

По традиции заседание "Валдая" посетил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его общение с участниками клуба проходило в закрытом режиме. Однако после встречи глава МИД прокомментировал один из горячих сюжетов европейской повестки. Как раз накануне РФ приняла решение приостановить работу своего постпредства при НАТО в Брюсселе, как и деятельность военной миссии связи и информационного бюро альянса в Москве. По словам Лаврова, этот шаг российской стороны был вынужденным ответом "на три шага НАТО": альянс несколько раз урезал состав российского представительства.

Во время дискуссий прозвучало сравнение нашей эпохи с "ревущими двадцатыми"

Министр подтвердил, что сотрудничество буксовало в принципе, поскольку у российской стороны давно не происходило никаких информационных обменов со штаб-квартирой альянса, не говоря уже о контактах по линии военных, которые пытались инициировать в Москве. "Сами натовцы "похоронили" главное правило, лежавшее в основе создания Совета Россия-НАТО, - необходимость срочно консультироваться в кризисных ситуациях", - заключил Лавров.

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