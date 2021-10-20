Энергетики дадут дополнительные энергомощности объектам АПК Кубани

Специалисты Армавирского филиала "Россети Кубань" ведут работы по модернизации оборудования подстанций в Армавире, Кавказском и Гулькевичском районах. Реконструкция энергообъектов позволит удовлетворить растущие потребности в электроэнергии, связанные с увеличением мощности агропромышленных предприятий и подключением к энергосистеме новых потребителей на востоке Кубани.

В рамках реализации инвестиционной программы специалисты установят на четырех трансформаторных подстанциях современные ячейки комплектного распределительного устройства, оборудованные микропроцессорными блоками релейной защиты и автоматики. Для подключения проектируемых воздушных линий дополнительные ячейки 10 киловольт появятся на питающих центрах 110 кВ "Восток" и "Речная" в Армавире. По две новые линейные ячейки смонтируют на подстанциях 110 кВ "КПТФ" в Кавказском районе и "Кубань" в Гулькевичском районе.

- Для развития производства овощных культур мы постепенно расширяем площади орошаемых земель, - рассказывает руководитель сельскохозяйственной компании им. М.И. Калинина из Гулькевичского района Андрей Курганский. - В прошлом году увеличили мощность с 400 до 700 киловатт, благодаря чему была запущена новая насосная станция и построен еще один пруд-накопитель. Площадь орошаемых земель стала на 500 гектаров больше. На перспективу для строительства овощехранилища вместимостью 18 000 тонн планируем увеличение мощности еще на два мегаватта.

По договору техприсоединения для выдачи мощности аграрию энергетики расширят распределительное устройство 10 кВ и установят новую ячейку на подстанции "Кубань". Заявитель подведет к энергообъекту новую воздушную линию электропередачи 10 кВ, которая будет питать электроустановки овощехранилища.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Россети Кубань"