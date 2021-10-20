Галопом с нейросетью: регистратор движения лошади создали специалисты ЮФУ

В Южном федеральном университете разработали прибор, который позволит скорректировать технику бега лошадей и уменьшить энергозатраты с помощью нейросети. Проект будет полезен во всем мире для отбора животных перед соревнованиями, отслеживания их самочувствия и проведения тренировок.

По словам специалистов, врожденный (наследуемый) характер особенностей движения лошадей на быстрых аллюрах (галоп, рысь) невозможно изменить - поэтому достаточно большой интерес представляла разработка простого и доступного метода количественной оценки энергоэффективности движения лошадей, который был бы применим при первичном отборе животных для соревнований на средние и стайерские дистанции национального и международного уровней.

На кафедре встраиваемых и радиоприемных систем ЮФУ был спроектирован прибор, состоящий из комплекта датчиков, микроконтроллера и энергонезависимой памяти, с использованием компетенций ЮФУ в области систем управления и создания передовых робототехнических комплексов. "В его основе лежит комплект инерциальных датчиков (3-х осевой акселерометр, 3-х осевой датчик угловой скорости (сейчас его не совсем правильно называют гироскоп), 3-х осевой датчик напряженности магнитного поля Земли (электронный компас) и высокоточный барометрический датчик для измерения высоты подъема или спуска во время движения). Эти данные измеряются со скоростью 50-200 раз в секунду и записываются на энергонезависимый носитель (флэш-карту)", - подчеркнул руководитель проекта Сергей Синютин, заведующий кафедрой встраиваемых и радиоприемных систем ИРТСУ ЮФУ.

Руководитель проекта Сергей Синютин. Фото: Пресс-служба ЮФУ

Для анализа данных используется современный подход с использованием специально обученной нейросети. Так, разработаны многочисленные библиотеки программ и даже специальные микросхемы - нейрокомпьютеры. Для обучения прототипа такой сети на Малкинском конном заводе (КБР, Зольский район, село Приречное) были проведены полевые испытания лошадей кабардинской породы, во время которых регистрировались физические параметры по одинаковой программе на различных движениях под седлом.

В испытаниях приняли участие ученые Южного федерального университета, Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова, директор и специалисты Малкинского конного завода. Со стороны КБГУ проект курировал доцент университета Заур Коков.

"На основе результатов испытаний мы скорректируем конструкторскую документацию и изготовим опытный образец прибора. Он найдет применение у специалистов, занимающихся тренировками и здоровьем лошадей, выполняющих большие нагрузки. Выпускать ограниченные серии такого прибора смогут инженерные структуры ИРТСУ ЮФУ", - заключил Сергей Синютин.

Материалы предоставлены Центром Общественных коммуникаций Южного федерального университета