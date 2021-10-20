Ялтинский экономический форум перенесли на 2022 год

Шестой Ялтинский международный экономический форум отменен из-за обострения ситуации с коронавирусом на полуострове. Как и другие мероприятия в Крыму. Ранее также был отложен IX Санкт-Петербургский международный культурный форум.

Каждая третья койка в больницах Крыма занята ковидными больными. В этих условиях проведение масштабного форума - даже с ограничениями - власти сочли небезопасным.

В условиях введенных против Крыма санкций значение инвестфорума для экономики полуострова трудно переоценить. Он стал идеальной площадкой для прорыва информационной блокады полуострова, а значит и для повышения его инвестиционной привлекательности в глазах иностранных инвесторов. Ведь визит каждого гостя из ЕС, США, стран Азии и Африки помогает донести правдивую информацию о Крыме до потенциальных инвесторов. Последний раз форум проходил в 2019 году. Его гостями стали 4,5 тысячи участников из 89 стран. Подписали соглашений и меморандумов на 215 миллиардов рублей.

Марат Хуснуллин: Мы обязательно увидимся на площадках форума, когда ситуация улучшится

На шестой форум ожидали делегатов из 96 стран. Отмену форума прокомментировал Марат Хуснуллин: "Ситуация с коронавирусом снова ухудшается, и мы с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым приняли решение отменить форум в этом году, - написал он в Instagram. - Мы обязательно увидимся на площадках форума, когда ситуация с вирусом улучшится".

В Крыму отменены еще два деловых события. "Ноябрьфест", где виноделы проводят итоги года. И форум-выставка "Интурмаркет" в Ялте. Здесь турбизнес обсуждает перспективы нового курортного сезона.

Тем временем

Отменен и IX Санкт-Петербургский международный культурный форум. Причина - неблагополучная эпидситуация.

По словам министра культуры России Ольги Любимовой, прежде чем принять решение, были проведены консультации с Роспотребнадзором, правительством России, правительством Петербурга и профессиональным сообществом.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, курирующий вопросы культуры, в своем Тelegram-канале написал: "Сегодня нам всем очень важно соблюдать необходимые меры предосторожности не только при посещении культурных мероприятий, но и в своей повседневной жизни". В 2019 году форум принял 40 тысяч человек из сотни стран.

Подготовила Татьяна Тюменева, Санкт-Петербург