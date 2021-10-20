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Рубрика: Экономика

Как новый Генплан Сочи изменит жизнь на курорте в ближайшие годы

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 240(8591)
Одна из самых злободневных тем для сочинских застройщиков - введение запрета на возведение новых высоток, что связано с разработкой нового Генплана города. Этот документ должен кардинально изменить вектор развития самого известного российского курорта. Корреспондент "РГ" узнал у председателя Городского Собрания Виктора Филонова, каким станет Сочи в ближайшие годы.
Совершенствованию туристической инфраструктуры Сочи власти уделяют особое внимание. Фото: Владимир Аносов/РГ Совершенствованию туристической инфраструктуры Сочи власти уделяют особое внимание. Фото: Владимир Аносов/РГ
Совершенствованию туристической инфраструктуры Сочи власти уделяют особое внимание. Фото: Владимир Аносов/РГ

- Главное - сохранить город как курорт для всех жителей России. Приоритетом станут развитие санаторно-курортного блока с круглогодичным качественным сервисом и дальнейшее совершенствование сферы услуг, - пояснил Филонов.

Фото: Крымова Юлия/РГ
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По мнению председателя горсобрания, превращение Сочи в густонаселенный мегаполис стало главной проблемой курорта в последние годы. Резкий рост численности жителей пагубно сказался на инфраструктуре, которая не рассчитана на такое количество горожан. Извечной проблемой Сочи стали автомобильные пробки, нехватка поликлиник, школ и детских садов.

Лучшие участки земли застройщики выкупили под строительство жилых многоэтажек, что привело к нехватке номеров в гостиницах (спрос обошел предложение) и росту цен в отелях. Сочи из федерального курорта для всех россиян начал превращаться в мегаполис. Эту тенденцию власти хотят остановить с помощью нового Генплана.

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- За последние 100 лет у Сочи было три Генплана - 1933, 1967 и 2009 годов, - продолжает Виктор Филонов. - В первых двух главным посылом было то, что Сочи - природно-климатический и бальнеологический курорт. Исходя из этого город развивался и строился в то время. Последний Генплан был больше ориентирован на проведение Игр-2014 и строительство олимпийских объектов. Нынешний документ вернет вектор развития Сочи в курортное русло и будет действовать до 2044-го.

По словам председателя Городского Собрания, на разработку Генплана потребуется два года - к его формированию уже приступили специалисты Научно-исследовательского института перспективного градостроительства (расположен в Санкт-Петербурге). Кстати, именно эта организация ранее разрабатывала Генплан Краснодара. Еще один год уйдет на выработку правил землепользования и застройки (ПЗС), необходимых для нормального функционирования Генплана. Запрет на возведение многоэтажек в Сочи сохранится все это время.

В частности, при строительстве гостиницы минимальная площадь земли, которую разрешат отвести под нее, составит один гектар. Это необходимо для того, чтобы сохранить территории с зелеными насаждениями и не допустить бесконечного роста количества крохотных гостевых домов, где туристу предоставляют минимальный набор услуг, а на территории отеля даже машину поставить негде. Кроме того, строить жилые многоэтажки можно будет только в комплексе со школами, поликлиниками, детсадами и транспортной инфраструктурой.

Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области
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Над нормативными документами работает не только Городское Собрание, но и мэрия.

- Совместно с депутатским корпусом мы обсуждаем создание механизма обязательного озеленения при строительстве объектов на территории Большого Сочи, - заявил на одном из недавних совещаний глава курорта Алексей Копайгородский. - Будут разработаны и приняты изменения в Правила землепользования и застройки и местные нормативы градостроительного проектирования. Обязательной нормой станет высадка не менее 200 деревьев и 1000 кустарников на одном гектаре территории. Законодательно будут определены видовой состав и возраст саженцев для компенсационного озеленения. Это позволит сохранить зеленый каркас курорта, что в полной мере соответствует идеологии и целям муниципального Года экологии, который мы объявили в 2022-м.

Стоит также отметить, что в новом Генплане обозначат все зоны подтопления в Сочи, и дальнейшее развитие города будет идти с учетом особенностей этих территорий.

Кроме того, сейчас на курорте актуализируют схемы водоснабжения и водоотведения. Муниципальные власти заключили специальный контракт с проектным институтом на формирование документа, который будет готов в конце 2022 года. Он станет основанием для масштабного строительства системы отвода ливневых вод.

Также МУП "Водосток" проводит большую работу, чтобы принять на баланс бесхозные ливневые системы. С начала года предприятие получило в хозяйственное ведение более восьми километров сетей, ведется передача еще 36 километров. А всего на балансе у "Водостока" - 273 километра сетей ливневой канализации.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Главной точкой роста Сочи, в соответствии с новым Генпланом, станет Лазаревский район. А в центральной части создадут единую пешеходную зону, которая протянется от реки Сочи до Мацесты. В рамках этой работы уже началась реконструкция парка Ривьера. Также началось строительство пешеходного моста через реку Сочи, который обещает стать настоящим архитектурным украшением города: уникальный переход сделают в форме листа растения.

Историческими зонами города с особо охраняемыми объектами вполне закономерно будут Курортный проспект и Приморская набережная - здесь больше всего монументов и памятников архитектуры. Также в центральной части Сочи сосредоточат развлекательные комплексы.

По мнению экспертов, после того как новый Генплан вступит в силу, он окажет колоссальное влияние на стоимость недвижимости на курорте. Строительство многоэтажек в прежних масштабах уже вестись не будет, предпочтение отдадут гостиницам. При этом спрос на квартиры и дома не уменьшится, соответственно, цена квадратных метров продолжит расти. Ведь переехать в Сочи - мечта многих россиян.

Конкретно

По новому Генплану Сочи уже определено восемь территорий развития курорта, каждая из которых имеет свои особенности. Будут усилены такие направления, как бальнеология, пляжный отдых, грязелечение, горно-климатическое направление и другие. Эти территории: Магри, Лазаревское, Головинка, Дагомыс, Сочи, Адлер, Красная Поляна, Хоста.

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