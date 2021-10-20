Крымчане неактивно пользуются системой налоговых вычетов

Исследования SuperJob показали, что каждый четвертый россиянин из числа экономически активного населения не знает о возможности оформления налоговых вычетов. Только 43 процента граждан их получают. Этой налоговой услугой крымчане могут воспользоваться с 2016 года.

Налоговый вычет можно получить на компенсацию расходов на покупку и строительство жилья, обучение и лечение. А с 2022 года еще и на занятия спортом. Это, по сути, возврат части ранее уплаченного налога.

Самый популярный в РК - имущественный вычет. По данным ФНС по РК, в нынешнем году более 11 тысяч человек подали заявку на покрытие расходов на приобретение и строительство жилья, на обучение - около трех тысяч крымчан, на лечение - более двух тысяч. При этом, по данным Крымстата, численность экономически активного населения в РК составляет около 800 тысяч человек.

Налоговые вычеты могут получить граждане, чьи доходы облагаются налогом по ставке 13 процентов.

Как уточнили "РГ" в управлении ФНС по РК, оформить их можно в случае, если налогоплательщик построил дом или купил жилье в РФ, или долю в нем. Использовать его можно и на погашение процентов по кредитам, полученным на строительство или покупку дома или квартиры.

Максимальная сумма расходов на новое строительство или приобретение жилья, с которой возможен возврат НДФЛ, - два миллиона рублей. Максимальная сумма расходов на строительство и приобретение жилья (земли под него) при погашении процентов по целевым займам (кредитам) - три миллиона рублей.

При этом принятие к вычету расходов на достройку и отделку купленного дома, квартиры или комнаты возможно только при условии, что в соответствующем договоре указано приобретение недостроенного жилого дома либо квартиры или комнаты (прав на них) без отделки. Также право на вычет не возникает, если продавец является близким родственником или членом семьи. А также если квартира или дом куплены за средства работодателя или материнского капитала. А вот если жилье было приобретено по договору мены с доплатой, это не является поводом для отказа в получении имущественного вычета, поскольку Налоговым кодексом не запрещен такой вариант приобретения недвижимости.

Нельзя компенсировать расходы, связанные с перепланировкой и реконструкцией помещения, покупкой сантехники и иного оборудования, оформлением сделок и т. д.

Как уточнили в ФНС, имущество, приобретенное супругами во время брака, является их совместной собственностью, поэтому они оба имеют право на вычет, в том числе право распределить его по договоренности.

Пример расчета суммы НДФЛ к возврату: если квартира стоит 1,5 миллиона рублей, можно вернуть 13 процентов, то есть 195 тысяч рублей уплаченного НДФЛ. При стоимости квартиры в два миллиона рублей можно получить 260 тысяч рублей. Уплаченные проценты по ипотеке учитываются отдельно. НДФЛ вернут с той суммы, которая уже перечислена банку.

Получить налоговый вычет можно также за оплату учебы в вузе, кружках, на курсах, в автошколе. Главное условие - наличие у образовательной организации (индивидуального предпринимателя) соответствующей лицензии.

Пример расчета за обучение в автошколе: потрачено 32 тысячи рублей, сумма излишне уплаченного НДФЛ составит 4160 рублей (32 тысячи рублей умножаем на 13 процентов).

По информации ФНС, социальный налоговый вычет на лечение может получить физлицо, оплатившее медицинские услуги, в том числе дорогостоящие, оказанные ему самому, его супругу (супруге), родителям, а также детям (в том числе усыновленным) и подопечным в возрасте до 18 лет. Для получения вычета необходимо, чтобы медицинская организация (или ИП) имели российскую лицензию на медицинскую деятельность.

Услугами стоматологов пользуются все крымчане. Но не все знают, как вернуть часть потраченных средств. Налоговый вычет на лечение зубов равен 13 процентам от затраченной суммы. Стоматологические услуги не относятся к дорогостоящим, поэтому возврат ограничен 120 тысячами рублей. Вам не может быть возвращено денег больше, чем работодатель отчислил из вашего дохода за год. Например, вы заплатили за установку импланта 50 тысяч рублей, компенсировать можно 13 процентов от этой суммы, вам вернут 6500 рублей. Максимальная сумма, которую можно получить - 15 600 рублей (13 процентов от максимальной суммы, с которой по закону может быть рассчитан вычет - 120 000 рублей). Для получения вычета необходим договор с учреждением на оказание услуг, лицензия клиники, документы, подтверждающие расходы (чеки).

Жительница Симферополя Анна уже не первый год пользуется системой налоговых вычетов при получении стоматологических услуг (имплантации).

- Я работаю бухгалтером, хорошо знаю Налоговый кодекс, оформить налоговый вычет несложно, это не занимает много времени. Я подготовила необходимые справки и отправила их через личный кабинет в налоговую службу. Некоторые стоматологические клиники сами предупреждают своих клиентов о возможности получения налогового вычета, указывают эту информацию на своем сайте, - рассказывает женщина.

Кстати

Оформить вычет можно через работодателя или в налоговой инспекции. Второй вариант более распространенный.

Для получения имущественного вычета по окончании года налогоплательщику необходимо:

1. Заполнить налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ).

2. Получить справку из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных и удержанных налогов за соответствующий год по форме 2-НДФЛ.

3. Подготовить копии документов, подтверждающих право на жилье, а именно:

- при строительстве или приобретении жилого дома - свидетельство о государственной регистрации права на жилой дом;

- при приобретении квартиры или комнаты - договор о приобретении квартиры или комнаты, акт о передаче налогоплательщику квартиры или комнаты (доли/долей в ней) или свидетельство о государственной регистрации права на квартиру или комнату (долю/доли в ней);

В случае, если в представленной налоговой декларации исчислена сумма налога к возврату из бюджета, вместе с налоговой декларацией необходимо подать в налоговый орган заявление на возврат НДФЛ в связи с расходами на приобретение имущества.

Тем временем

С 2022 года налоговый вычет можно получить на занятия спортом. Согласно постановлению правительства, предельная сумма, с которой можно затребовать вычет, составляет 120 тысяч рублей. Власти вернут налогоплательщикам 13 процентов от этой суммы - 15,6 тысячи рублей. Вычет можно будет запросить по расходам, которые налогоплательщики понесут в 2022 году. Чтобы подтвердить расходы, нужно будет предъявить договор об оказании услуг или кассовый чек.

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